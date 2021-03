El líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, aseguró que el autócrata presidente de su país, John Magufuli, murió a causa del coronavirus y no de un mal cardiaco, como dice el Gobierno, al que acusa de mentir.

“Incluso ahora, en su muerte, su gobierno sigue mintiendo. Magufuli murió completamente de corona(virus)”, un mal cuya existencia negó el difunto en vida, afirmó Lissu en una entrevista con el canal de televisión keniano KTN News.

Desde su exilio en Bélgica, el líder opositor señaló también que el mandatario no murió en la tarde de ayer, como indicó anoche la vicepresidenta de Tanzania, Samia Suluhu, al anunciar el fallecimiento en una alocución dirigida a la nación. Lissu escribió este lunes en su cuenta de la red social Twitter que tenía sus “propias fuentes en el TISS”, el Servicio de Inteligencia y Seguridad de Tanzania.

VP Samia suggested today that the Dictator is sick somewhere. My own sources in TISS say he’s on life support with COVID and paralyzed on one side and from the waist down after a stroke. Tell the people the truth! Release Peter Silayo na Melchiory Shayo detained in Kilimanjaro!

