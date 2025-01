Bombo Fica estuvo en el pasado capítulo de Plan Perfecto, en donde habló de su futuro paso por el Festival de Las Condes, el cual irá por Chilevisión este año.

En la entrevista, el comediante nacional evidenció críticas hacia la organización de los festivales de Viña del Mar y Olmué, incluso asegurando que está “vetado”.

De acuerdo a lo que replicó Página 7, en ese entonces el artista sostuvo.

“Viña genera mucho dinero, algo así como 18 mil millones de pesos, es un negocio y la productora maneja a quienes traen y no”, sostuvo.

“Hay una productora con un juego comercial, y hay que dignificar al artista chileno. ¿Por qué yo tengo que cobrar el 5% de un artista extranjero?”, agregó.

Asimismo, Fica aseveró que estuvo cerca de llegar a Olmué 2025, pero otras situaciones lo frenaron.

“El día antes que se lanzara la parrilla me mandaron un mensaje y me decía ‘te libero la fecha, tengo un presupuesto de 5 millones de pesos’. Me sentí manoseado y basureado, yo tenía un trabajo armado”, expuso.

Respuesta de Bizarro a Bombo Fica

Quien respondió a los dichos del comediante fue Daniel Merino, integrante de la productora Bizarro y director de Viña 2025.

“Esta persona miente al decir que a una artista mundialmente reconocida le pagaron 800M (lo que es totalmente falso) y se queja sobre que a él le ofrecieron mucho menos por ir a Viña, es una tontera enorme. Y compararse con ella, es aún más aberrante porque hacen cosas totalmente distintas”, indicó.

“No he tenido el placer de conocer en persona a Bombo Fica, nunca alguien de Bizarro se ha reunido con él, ni le ha hecho una oferta. Sin embargo, para él es fácil constantemente hablar mal de nosotros y nuestro trabajo sin conocernos”, añadió.

Hay que señalar que la última vez que Bombo Fica estuvo en el Festival de Viña del Mar fue en 2018. Desde ese entonces ha tenido varias críticas al certámen.

“No fui por lo que me ofrecieron. Algunos se reían porque me decían tú eres comunista y deberías ir gratis. Esa es la figura que algunos creen, que el comunista tendría que ir a pata pelada, vivir en una mediagua y andar tirando una molotov”, tiempo atrás sobre Viña 2023.

“A mí me ofrecieron 40 millones y a Karol G le pagaban 800 millones. ¿Por qué yo iba a recibir el 5% de lo que ella cobraba? Eso era lo que tras bambalinas se comentaba”, añadió.

Por otro lado, su última participación en Olmué fue hace dos años, con gran aceptación por parte del público.