La tarde del pasado jueves 26 de diciembre, en un nuevo capítulo de “Ahora Caigo” de TVN, se vivió un emotivo momento cuando Daniel Fuenzalida entregó un especial regalo a una de las participantes.

Hablamos de Andrea Harboe, educadora de párvulos y líder del día, quien asistió al programa familiar con su mamá, y su hermana Katy, quien tiene discapacidad.

En su conversación con Daniel Fuenzalida, la mujer contó que es cuidadora y tuvo que renunciar a todo para hacerse cargo de su hermana y sus padres, una labor siempre relevante y que viven muchas familias chilenas.

Rol de las cuidadoras

“El tema de ser cuidadora es muy complicado, aunque de repente la gente no lo vea. Debo estar. No te puedes casi enfermar; tomar licencia médica no es opción”, dijo.

A ello complementó que también debe estar para cuidar a sus padres. “Los papás también se ponen viejos y ellos también nos van necesitando a nosotros”, añadió.

Respecto a su motivación por participar en el programa familiar, Andrea afirmó que necesita el dinero “porque de salud no estoy bien y si me ganara el premio, podré aportar de alguna manera, comprando un computador, haciendo teletrabajo… Teniendo buena salud voy a estar bien para todos”, aseguró.

Tras sus palabras, Daniel Fuenzalida no pudo evitar emocionarse con la historia.

“Me estás haciendo llorar… la historia de ustedes es muy linda como familia. Estamos visibilizando a las mujeres, personas cuidadoras que tienen que postergar su vida”, comentó

“Mira, te puede ir bien en el programa, te puede ir mal, pero lo lindo es que nos estás dejando un mensaje”, sostuvo.

Especial regalo en “Ahora Caigo”

Luego, sorprendió a Andrea con una particular noticia, indicándole que jugara tranquila y que disfrutara el momento.

“Me quiero comprometer contigo a que pase lo que pase, el resultado de este programa, de cualquiera de ellos, de cualquiera de los rivales, el que obtengan el dinero, yo te lo voy a pasar a ti“, aseguró el conductor.

Finalmente, la ganadora del capítulo no fue Andrea sino que, Isidora Vidal de la comuna de Santiago, quien se llevó 3 millones 400 mil pesos, mismo monto que el animador regaló a Andrea y su familia.

“Es muy lindo que también pudieras haberla favorecido a ella y su familia”, aseguró la vencedora.

Sin embargo, esa no fue la única buena noticia que recibió Andrea. Ella contó que venía a pasarlo bien, pero también con un objetivo: “Me comprometí con mi hermana, con la Katy, a llevarla a ver a Lucho Miranda“, reveló.

Frente a esto, Daniel Fuenzalida les confirmó que “hablamos con Lucho Miranda también y se comprometió a que ustedes van a ser las invitadas especiales al siguiente espectáculo que vaya a dar”, cerrando así un emotivo capítulo.