La noche de este domingo, la influencer Naya Fácil dio una íntima entrevista en Primer Plano, donde habló de su fama, sus seguidores, pero también abordó los detalles de su compleja infancia y la relación que tuvo son su familia.

Durante el programa, fue consultada sobre sus padres y cómo vivió su niñez, ya que posteriormente había comentado que venía de un entorno con diversas carencias y que fue una niña vulnerada.

“Mi infancia fue súper dura. (…) La verdad, yo desde los 5 años soy una chica golpeada por mis padres. Desde los 5 a 6 años que tengo conciencia, con mi hermana teníamos moretones, porque a veces no sabíamos hacer ciertas cosas del campo y ellos nos golpeaban”, reveló.

“Me golpearon hasta los 17 años, o 18 años, que fue cuando yo me fui de mi casa“, añadió, señalando que al momento de irse no tenía recursos.

Asimismo, recordó: “yo a veces llegaba al colegio con golpes y les decía, ‘no, me caí’. Me tuve que callar muchas cosas. En mi colegio me querían mandar al psicólogo, pero yo por mis propios papás nunca fui creyente en eso. Entonces esos días yo no iba al colegio cuando me tocaba ir al psicólogo”.

La influencer también admitió haber sufrido violencia psicológica. “Había palabras de mi madre que me decía que me intentó abortar a mí, a mi hermana, que ella nunca quiso ser madre. Lo entiendo, pero hay muchas cosas que nos tocan en la vida que nosotros no queremos y que es lo que toca”, reflexionó.

“Yo tengo pésimos recuerdos de mis padres y yo me imaginaba intentar arreglar todo con ellos, pero al final hoy en día siento paz de que no estén“, admitió.

Pese a los problemas de su pasado, Naya Fácil concluyó que en este momento es feliz.

“Sí, soy agradecida de todo lo que tengo. Mis ‘facilines’ (sus fans) llegaron también en un momento importante en mi vida, la verdad que era para mí al principio eran seguidores, yo decía ‘ya, esto va a pasar, son seguidores del momento’. Pero hoy en día son una comunidad que gracias a eso he logrado todo lo que tengo”.