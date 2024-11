La noche de este miércoles se realizaron en el Teatro San Ginés los Premios Cordillera 2024, donde se reconoció a lo mejor de la televisión y el espectáculo.

Entre las 19 categorías y más de 7 millones de votos, el público tuvo la oportunidad otra vez de elegir a sus favoritos, donde decidieron que Karen Doggenweiler de Mega y José Luis Repenning de Canal 13 se quedaran con el reconocimiento a mejores animadores de los premios de Página 7.

La conductora del matinal de Mega, Mucho Gusto, se disputó el galardón con María Luisa Godoy, Priscilla Vargas, Diana Bolocco, Julia Vial, Karla Constant y Monserrat Álvarez.

“Estoy super feliz, super agradecida (…) me detengo a darle las gracias a quienes votaron por mí, a Mega”, comenzó diciendo la animadora del Festival de Viña 2025.

“Feliz y agradecida de cada una de las personas que me ha ayudado en este camino, en esta carrera y en la posibilidad de tocar ese escenario maravilloso que viene en febrero que es la Quinta Vergara. Voy a estar orgullosa de presentar a tantos talentos y de compartir escenario con mi querido Rafa. Van a ser noches mágicas“, concluyó Doggenweiler en su discurso de aceptación a Mejor Animadora en Premios Cordillera.

Quien también fue reconocido por el público fue José Luis Repenning, animador de Tu Día, quien se quedó con el premio a Mejor Animador del certamen.

‘Repe’ como es conocido por sus fanáticos se impuso frente a otros rostros de la televisión como José Antonio Neme, Julio César Rodríguez, Eduardo Fuentes, Martín Cárcamo, Daniel Fuenzalida y Sergio Lagos.

“Es un momento muy increíble porque no me esperaba una votación así”, dijo el animador en su discurso. A lo que agregó: “Le quiero dar gracias a mi compañera (Priscilla Vargas) porque sin ella habría sido muy difícil este camino. El cambio de formato si no era contigo era imposible”, reconoció.

Cabe mencionar que Canal 13 se quedó con ocho categorías de los Premios Cordillera, posicionándose, así como el gran ganador de la noche.