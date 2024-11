Como en todas las elecciones, algunos votantes destacan con su personalidad y momentos cómicos durante las entrevistas de los medios. Durante esta jornada, aquello no fue la excepción, pues una mujer llegó malhumorada hasta su local de votación y todo quedó registrado en vivo.

El equipo de periodistas de Meganoticias, llegó hasta el colegio Vicente Valdés de La Florida, Región Metropolitana, y tras su reporteo, se topó con una mujer llamada Elda, quien llegó bastante molesta a cumplir con su deber cívico.

Tras ser consultada por el periodista, por cómo se encontraba, la mujer con bastante sinceridad le respondió: “bien mal… Vengo del sur a hacer esta estupidez”, dijo.

Votante llega malhumorada hasta su local de votación

¿Es una estupidez para usted venir a votar?, le preguntó el comunicador: “Si, de todas maneras, da lo mismo el que salga, da lo mismo…”, respondió la mujer.

“Es absurdo votar, me carga votar… ¿Quién me paga esto a mí, quién me paga los peajes, el combustible, el tiempo?… Excusarse es peor”, sostuvo, agregando que hasta le “hizo mal el desayuno… Todo mal”.

En medio de la conversación con el comunicador, su teléfono comenzó a sonar, contestó. Se trataba de “la señora Eliana”, a la que le señaló que después de votar iba a ir a su casa a almorzar.

Tras ello, nuevamente recibió otra llamada, esta vez de una mujer llamada Ruth. “Hola Elda, ¿cómo estás?, te están entrevistando por el Mega”, le dijo entre risas la mujer, quien tuvo un breve intercambio de palabras con el periodista.

Rechaza helado de periodista

Luego de unos momentos, el comunicador le ofreció un helado para mejorar su mañana, a lo que nuevamente la mujer contestó con sinceridad.

¿No le gusta?, le preguntó, “no, malo, lo más barato, no gracias. Yo soy fina para comer”, dijo Elda.

Después del cómico momento, el periodista le preguntó por sus favoritos del canal televisivo, haciendo alusión a Rodrigo Sepúlveda.

“Súper simpático”, respondió, para luego sumar palabras para José Antonio Neme.

Votante conversó con Rodrigo Sepúlveda

Luego de ello, el periodista le mencionó que todo su momento de enojo fue grabado en vivo: “No te puedo creer”, le dijo al comunicador.

Sin embargo, hubo algo que a la votante sí le gustó: conversar con Rodrigo Sepúlveda. “Yo siempre lo veo y me encanta. No es por ser patuda ni mentirosa, pero me encanta”, expreso al conductor.

Ante esto, “Sepu” le contestó: “Entonces, no ande mal genio hoy día. Que haya tenido que viajar, da lo mismo… Yo también me levanté a las cinco y media de la mañana, no se preocupe, hay cosas más importantes en la vida, disfrutémosla”, mencionó Rodrigo Sepúlveda.

Revisa el momento completo