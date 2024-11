Álex Matute Johns expresó su rechazo en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados hacia la serie que Fábula está realizando para Netflix sobre su hermano Jorge Matute Johns, quien desapareció en Concepción en 1999. La familia ha dejado claro su oposición a la producción, señalando que no tienen derecho a usar sus nombres y cambiar los hechos en una ficción. El abogado mencionó que están evaluando acciones legales para detener el proyecto, especialmente al ver imágenes de actores interpretando a su familia.

Álex Matute Johns estuvo en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde volvió a mostrar la postura contraria a la realización de una serie sobre su hermano Jorge Matute Johns.

Se trata de un proyecto realizado por la productora chilena Fábula para Netflix, que narrará los últimos días, muerte y desaparición del estudiante en 1999, en Concepción.

De hecho, en los últimos días se habían viralizado registros de las grabaciones en la capital del Biobío.

Críticas a serie Matute

Ante esto, Álex Matute volvió a evidenciar la postura familiar, quienes por varias semanas han dejado en claro que son contrarios a la producción.

“Somos muy respetuosos de la libertad de expresión, pero la libertad del otro termina donde empieza la de uno. Fábula y Netflix no tienen ningún derecho a utilizar el nombre nuestro”, indicó.

“Hemos apoyado una serie de documentales y entrevistas, pero otra cosa es la ficción, donde puedes cambiar los hechos, parte de los nombres y es algo completamente distinto”, agregó.

En este sentido, el abogado se refirió a los videos de las grabaciones de la serie, dejando entrever que están trabajando para detener el proyecto por la vía legal.

“Es muy complejo para nosotros ver que Concepción lo empapelaron con imágenes del actor que representa a mi hermano, con el nombre de Jorge Matute Johns. Se han filtrado imágenes de una señora interpretando a mi madre”, señaló.

“Para mí y mi madre es muy difícil revivir esto. Jamás imaginamos que iban a llegar tan lejos, y utilizar los nombres nuestros”, concluyó.

Quien también se refirió al tema fue la diputada Marisela Santibáñez, actriz de profesión, quien hizo un llamado a la productora.

“Aquí es cosa de cambiar los nombres y respetar a la familia, y ahí sí es una historia inspirada, pero lo otro no lo va a permitir a la familia”, aseveró.

“Debe ser uno de los casos más impactantes, a nivel policial y judicial, a mí me marcó bastante en ese entonces (…) No todo es dinero, y el dolor no se tranza”, cerró.