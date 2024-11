Cortes de pelo y Marcianeke a 12 mil pies de altura: "Palabra de Honor" estrenó su primer capítulo

Tras el final de “¿Ganar o Servir?”, Canal 13 estrenó su nuevo reality show: “Palabra de honor”, el cual está ambientado en un “reformatorio militar”.

Entre los concursantes, confluyen Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Sergio Rojas, Andrés Caniulef, Antonella Ríos y Faloon Larraguibel; Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Félix Soumastre y Rubí Galusky.

A ellos se suman los músicos urbanos Malito Malozo, Dash y Marcianeke, quien entró junto a su novia, Anaís Vilches, la influencer Natu Urtubias, y los modelos Josué Bernal y Anyella Grados.

“Palabra de Honor”: Primer episodio

En el primer episodio, se vio cómo los ahora reclutas debieron someterse a una “prueba de iniciación”, que para algunos consistió en lanzarse en paracaídas desde 12 mil pies de altura, y para otros en lanzarse a mar abierto desde un helicóptero en movimiento.

Tras esto, el grupo conoció las inmediaciones del reformatorio, donde tuvieron su primer contacto con sus superiores: la Comandante Pía Arratia, encargada de la disciplina; su asistente, el Mayor Vasallo; y Botota, desde ahora el Sargento Fox, quien servirá de puente entre los Comandantes y los reclutas.

Lo que vino después, fue el corte de pelo al rape de Andrés Caniulef, Fabio Agostini y el mismo Sargento Fox. “No me costó, porque me rapé solo en cuarentena, y me quedó bien, así que quise ponerme a tono con la aventura militar”, dijo Fabio.

“Si iba a cumplir con este desafío tenía que ser por completo. Superé el miedo de verme sin pelo, porque sentía que me podía ver muy mal, una imagen muy dantesca. Y creo que me veo muy adecuado”, agregó Andrés.