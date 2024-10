La ex animadora de "La Caja de Pandora" en La Red, Camila Andrade, reveló en una entrevista que fue despedida y que la estación aún le adeuda su sueldo. Aseguró que, pese a haber firmado un acuerdo para el pago, este no se ha cumplido, incluso después de cuatro meses. Andrade señaló que espera que el canal cumpla con sus obligaciones antes de considerar acciones legales.

Fue en julio pasado que Camila Andrade se despidió públicamente del equipo de La Caja de Pandora, programa que conducía en La Red junto a Francisco Kaminski.

Hasta ese momento la productora detrás del espacio de televisión, Digital Media Prime, aseguró que la salida de la animadora se había dado de común acuerdo. Pronto, la ex Calle 7 fue fichada por CHV para unirse a Gran Hermano donde gozó de gran éxito.

Y desde entonces poco se ha sabido de su futuro laboral, esto pues el programa que conducía en La Red ya no existe.

Sobre esto se refirió Camila Andrade en conversación con Página 7, a quienes reveló que de hecho fue despedida y que la estación aún le adeudaría su sueldo.

“Yo salí del canal…. bueno, me echaron en realidad, por mi tema personal“, dijo de entrada, a lo que agregó: “Y me quedaron debiendo plata. Y hasta el día de hoy me deben plata”, afirmó.

Al respecto, detalló que firmó un acuerdo con La Red pactando el pago, sin embargo, este no se ha realizado pese a que han transcurrido cuatro meses.

“Se supone que hubo un acuerdo firmado, previo a entrar al reality. Firmé yo, también firmaron del otro lado. Yo fui con un abogado que los representa a ellos a la Notaría, para que ese acuerdo se realizara. Y al salir del reality me di cuenta que eso todavía estaba incumplido“, reveló.

Consultada sobre sí está en sus planes tomar acciones legales contra el canal, Camila Andrade admitió que aún no llega a ese punto, pues tiene la esperanza de que el dinero sea saldado.

“Tengo la esperanza de que me salden lo que me adeudan de mi trabajo, porque fue por mi trabajo, y voy a dar un plazo. Y si eso no pasa, bueno, veré (…) De iniciar una acción legal, obviamente, lo haría y se enterarían ustedes inmediatamente”, concluyó sobre el tema.