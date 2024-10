Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ganadora de Gran Hermano 1, Cony Capelli, reveló en una entrevista con Carla Jara que su relación con el modelo peruano Luis Miguel Castro no pasa por su mejor momento, indicando que no aceptaría una propuesta de matrimonio en la actualidad. Capelli mencionó que aunque siguen juntos, atraviesan diferencias en sus visiones de la vida y cómo hacer las cosas, dejando en claro que no hay planes de matrimonio por el momento, pero que continúan en una relación de noviazgo.