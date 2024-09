Fue en el 2001 que Álvaro Rudolphy interpretó uno de sus papeles más icónicos, el de Pelluco en Amores de Mercado, donde personificó a dos gemelos idénticos de clases sociales mis distintas entre sí.

Desde entonces, el actor ha continuado por casi 20 años participando en diversas producciones nacionales, siendo la última “Secretos de familia” de Canal 13, esto, pues Rudolphy anunció que se retirará de la pantalla chica.

En una entrevista con Revista Velvet, el protagonista de Pobre Gallo reveló que desde ahora quiere dedicarse de lleno al teatro y el cine, además de otros proyectos personales.

“No me voy a quedar pegado haciendo teleseries, porque ya fue. Lo pasé bien, me gustó, lo hice bien, pero ya fue. Listo”, reveló, según recogió Página 7.

“Llegué a un momento donde tengo todavía la posibilidad, la energía, la fuerza y el tiempo para poder hacer cosas que yo quiero hacer”, ahondó sobre sus proyectos de dramaturgia, escritura y locución.

Sobre lo mismo, reflexionó: “Después de muchos años de trabajo he logrado una estabilidad que me permite poder buscar, pensar, crear… y no seguir llenando la alcancía… ¿Para qué?”.

Cabe mencionar que la teleserie que lo mantiene actualmente en pantalla, Secretos de Familia, se grabó hace cuatro años, poco antes de la pandemia, y desde entonces no ha vuelto a participar en este tipo de producciones.

Respecto a su retiro, Álvaro Rudolphy agregó: “Tengo la sensación de que se han ido cumpliendo etapas, se han ido cerrando ciclos. Estoy en un momento en que hago cosas que me resuenan más, que me hacen más sentido y quizás tengan más que ver con mis inicios, con cuando escribía cosas mías y las montaba (en teatro). Puede tener que ver con eso. Espero que así sea…”.

En el mismo diálogo, el actor reveló que rechazó un papel para una serie de Netflix, lo que le hizo poner en perspectiva su trabajo: “Quiero hacer otras cosas. Prefiero tener más tiempo. No me quiero volver a subir a la pelota. No quiero estar cuatro meses grabando una serie“.

“Pensé que era lo que necesitaba y, cuando me lo ofrecieron, me di cuenta de que no era lo que quería”, dijo en referencia al papel del streaming.

El artista también fue consultado sobre su postura ante los remakes, ya que cabe recordar, Mega se encuentra trabajando en una nueva versión de Amores de Mercado, donde el mítico Pelluco será interpretado por Pedro Campos, sobre estas producciones declaró: “Funcionan, aunque se echan de menos, las nuevas propuestas. Pero sin duda es atractivo ver remakes de éxitos pasados, con nuevos actores”, cerró.