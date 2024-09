La tarde de este lunes, las cámaras de Gran Hermano captaron el momento en que una de las participantes anunció que se retiraría del programa, se trata de Angélica Sepúlveda.

La jugadora reveló la noticia luego de que su compañera, Camila Power, le consultara que pasó con su cama, que al parecer estaba desarmada, a lo que Angélica respondió: “Porque me voy, yo dejo todo listo antes de irme“.

Su salida del programa tendría que ver con un fuerte conflicto que ocurrió el fin de semana, un hecho que Sepúlveda calificó como “agresión” y por el que se sancionó a tres integrantes de la casa.

Todo partió porque aparentemente Angélica tenía un plato con hongos en la habitación donde descansa junto a sus compañeros, lo que ‘Chama’ reclamó, respaldada por Manuel Napoli. Sin embargo, la aludida aseguró que así era su comida.

Mientras discutían, y según captaron las cámaras de la casa, Chama le lanzó perfume en los ojos. Sepúlveda reclamó estos hechos a Gran Hermano, pero no quedó conforme con la decisión de producción.

“No expulsaron a quien me agredió, así es que contrato es contrato“, reclamó durante esta tarde.

Angélica contando que se va "No expulsaron a quién agredió, así que… contrato es contrato" #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/goKQ9xoSCs — maca (@lookingxmiley) September 2, 2024

Anteriormente, había denunciado: “Gran Hermano, me agredieron, espero que lo hayas visto. Voy a exigir mi abogado ahora, no voy a aguantar una situación así. Me tiraron perfume varias veces en los ojos, me tiraron la puerta también”.

Tras la pelea, el reality sancionó a los tres involucrados, enviándolos a placa directa. Hasta el momento del cierre de esta nota, Angélica no ha salido de la casa.