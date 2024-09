La diputada Maite Orsini reveló detalles íntimos en su participación en La Divina Comida, abordando su relación con Jorge Valdivia y las acusaciones de tráfico de influencias en su contra. Durante la velada, Orsini compartió sus planes de maternidad, destacando que cree en diversas formas de ejercerla, incluso siendo madrina de una niña a la que tiene autorización judicial para pasar los fines de semana. Aunque no descarta la posibilidad de ser madre biológica, a sus 36 años, señaló que no está dentro de sus planes inmediatos.

La diputada Maite Orsini participó este fin de semana en un capítulo de La Divina Comida, donde ahondó en diferentes detalles de su vida. Así habló de su relación con el ex seleccionado nacional, Jorge Valdivia, y las acusaciones de tráfico de influencias en su contra tras un control de detención a su pareja.

Pero la parlamentaria no solo habló de esto. Durante su noche como anfitriona, Orsini se sinceró sobre sus planes de maternidad, esto después de que se lo consultara Paloma Fiuza.

“Creo que hay muchas formas distintas de maternar, no necesariamente pariendo”, comenzó diciendo. “Yo soy madrina de una niña que quiero mucho. La conocí haciendo talleres en el servicio de mejor niñez y generé un vínculo muy bonito”, añadió.

“Con el tiempo fuimos trabajando ese vínculo y hoy tengo por resolución judicial autorización para poder pasar el fin de semana con ella“, reveló la parlamentaria.

A lo que sumó: “Claro, no soy su madre, ella tiene a su mamá, pero también es una forma de ejercer la maternidad“.

Respecto a sus propios planes de maternidad, Maite Orsini admitió que aún son un poco ambiguos: “No descarto del todo la posibilidad de parir”, afirmó.

“Por suerte mi pareja (Jorge Valdivia) está jubilado, entonces tiene harto tiempo para criar, pero no, no está dentro de mis planes embarcarme en un proyecto de maternidad de ese estilo. Tengo 36, tampoco tengo muchos años para hacerlo, pero no sé”, cerró la diputada.