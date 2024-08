Durante la pasada emisión del programa Hay que decirlo, Pamela Díaz anunció una querella contra Oriana Marzoli. Esto luego que se mostrara en TV la pelea que ambas tuvieron en el reality Ganar o Servir.

Aquel conflicto fue emitido casi en bruto Canal 13, e incluso se mostró el momento en que la panelista, levanta un cuchillo que estaba en la mesa de los sirvientes. No obstante, no parece haberlo hecho de manera amenazadora.

Lo cierto que, horas más tarde, la española lanzó una arremetida en redes sociales, la cual hizo enojar a Díaz.

“A ver si no editan la discusión con esa persona y muestran cómo agarra con sus manos el instrumento que se utiliza para cortar carne”, indicó Marzoli en su canal de Instagram.

Debido a lo anterior, la figura de TV habló en el mencionado espacio de farándula de Canal 13, anunciando acciones legales.

Pamela Díaz contra Oriana Marzoli

“Yo no soporto las mentiras. Entonces llamé al abogado, llamé a Sabelo, para preguntarle si podía ser mi testigo, llamé a Pangal, a Faloon, a Austin…”, precisó.

“Y lo más probable es que presente una querella contra Oriana, que seguramente se va a enterar luego”, agregó.

“Me parece justo. No me gusta que mientan. Yo tengo claro quien soy y todo esto me lo he ganado sola”, concluyó.

Hay que señalar que, meses atrás, Pamela Díaz había demandado a Hugo Valencia y Adriana Barrientos, por dichos que ambos emitieron en el espacio Zona de Estrellas.

De hecho, tanto Valencia como Barrientos debieron ofrecer disculpas públicas.