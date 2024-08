La ex Miss Mundo Chile y periodista Daniella Campos ha anunciado que tomará acciones legales contra Raquel Argandoña, animadora de televisión, por una presunta agresión durante una reunión de pauta de "Sígueme", programa en el que Campos era panelista hasta julio. Según relató Campos en "Zona de Estrellas", Argandoña la habría insultado y amenazado, incluso involucrando a su hija. Campos señaló que no permitirá este tipo de comportamientos y aseguró que emprenderá acciones legales. El conflicto con Argandoña comenzó tras una situación relacionada con una fotografía íntima de la expareja de la animadora.

La periodista y ex Miss Mundo Chile, Daniella Campos, anunció que interpondrá acciones legales contra la animadora de televisión, Raquel Argandoña, esto, pues asegura que fue agredida por la conductora de “Tal Cual”.

La agresión de Argandoña se habría dado en medio de una reunión de pauta del programa “Sígueme“, donde se desempeñó como panelista hasta mediados de julio.

Fue mientras estaba reunida con sus compañeros que la animadora habría ingresado espetándole garabatos y amenazas, en las que incluso involucró a su hija, según relató Campos en “Zona de Estrellas“.

“A mí no me da miedo Raquel. Como si fuera intocable (…) Hoy no se puede permitir que una persona sea agresiva como fue Raquel Argandoña con nosotros”, comenzó diciendo sobre el conflicto con la animadora.

“Hoy no se puede permitir que una persona en tu lugar de trabajo te amenace con tu hija. Esto lo veo mucho más grave. Yo no estaría en un programa de farándula diciendo ‘¡ay, la subió y la bajó!’, como risa, esto es un ataque con todas sus letras, es una agresión“, afirmó.

Pero sus descargos no se detuvieron ahí: “Ella lo que hizo fue agredir a un equipo completo, aparte amenazarme con mi hija, aparte de insultarme de la manera más vil y ordinaria que hay”.

“A mí me da cero pena que haya pasado conmigo, porque a lo mejor una persona que tiene menos personalidad que yo estaría callada en su casa viendo como todo el resto de programas dice ‘la subió y la bajó"”, añadió.

A ello Daniella Campos agregó: “Aquí hubo una agresión y yo lo voy a decir con todas sus letras, y van a haber acciones legales, obvio que sí“.

Cabe mencionar que el conflicto con Argandoña se inició luego de que Campos identificara una fotografía íntima de Félix Ureta, expareja de Raquel, en una conversación de pasillo.