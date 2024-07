El remake de “El Señor de la Querencia”, en Mega, trajo de vuelta a la memoria los personajes de la teleserie original de TVN (2008). Uno de ellos es Buenaventura, el peón que encarnó el actor nacional Álvaro Espinoza.

A raíz del boom del estreno, desde Chileactores publicaron un extracto de una entrevista de Espinoza para la iniciativa “Pantalla Viva: 40 años de teleseries”, donde ahondó en los orígenes del recordado lacayo de José Luis Echeñique.

“Esa teleserie es bien particular para mí, en mi experiencia, por varias razones respecto del personaje”, dijo de entrada. “Era alguien muy pequeño inicialmente, un servidor (…). Entonces, entendí que el personaje, a diferencia de otros que son más importantes, con más diálogo, tenía que entenderse al verlo… Como público, tenías que inventarle una historia”, contó.

“Con esa premisa, dije: este personaje es formal y kinético, con una voz y movimientos característicos… Porque, además, en la historia, soy el lacayo, el esclavo en el fondo. A tal nivel que él (Echeñique) es dueño de mi persona, de mi mujer, de mi hija, soy la propiedad de otro”, relató.

Álvaro Espinoza y Buenaventura: “Los directores tenían mucho nervio de lo que pudiese pasar”

“De alguna tenía que buscar elementos que justificaran (al personaje), en ese sentido. No quería hacer un hombre tonto, sino ignorante, en el medio: pobre, ignorante, alcohólico, realmente un esclavo. Y lo que funcionó fue un personaje súper caracterizado”, dijo.

Tras concluir las grabaciones, la teleserie no salió inmediatamente al aire, hecho que hizo que Espinoza tuviese que “validar” al personaje frente a los directores. “Tenían mucho nervio de lo que pudiese pasar”.

“Yo tenía una intuición súper fuerte, sabía que era así, que iba bien. Y tenía a mi equipo; éramos equipos grandes todavía”, agregó.

“Cuando salió la teleserie, pegó el personaje, se entendió. La gente me decía: ‘oye el personaje hediondo’, y las teleseries no se huelen. ‘Oye, que es curado’, y rara vez se me veía tomando… Entonces es un personaje bien de artesanía”, afirmó.

Revisa a continuación el extracto completo: