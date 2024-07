La actriz y conductora de TV, Yamila Reyna, se manifestó en redes sociales tras recibir una avalancha de comentarios agresivos por celebrar el triunfo de Argentina en la Copa América 2924. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Reyna lamentó los ataques gratuitos recibidos, resaltando que solo estaba festejando un evento deportivo y que no había hecho ningún daño. La argentina expresó su sorpresa ante los insultos recibidos, indicando que no entendía por qué era blanco de tanta agresividad.

La actriz y conductora de TV Yamila Reyna lamentó la ola de comentarios agresivos que recibió en redes sociales tras festejar el triunfo de Argentina en la Copa América 2924.

“Ayer festejé que Argentina había ganado la Copa, y la verdad es que recibí una ola de agresión, de ataques gratuitos que no logro entender”, dijo de entrada en un video publicado en su cuenta en Instagram.

“Yo no he hecho nada de malo. No tengo la culpa, tampoco, que ayer se haya ganado una copa. Una copa que se jugó contra Colombia, no contra Chile, como para que me empiecen a agredir diciendo: ‘ándate a tu país’, ‘somos los que te damos de comer’”, agregó.

Yamila Reyna: “Me parece triste, me duele, porque yo no he hecho nada”

“Es un deporte, es un juego, es fútbol. Si están de acuerdo o no, es problema de cada uno, lo que no entiendo es por qué me atacan”, enfatizó Reyna.

Ayer, la ex TVN compartió en la misma plataforma un video de su celebración tras concretarse el triunfo argentino. “16 copas América, 3 copas mundiales. Y un equipo con talento alma y pasión!... Somos los mejores del mundo papá! Gracias Escaloni!” (sic), escribió.

“Me parece triste, me duele, porque yo no he hecho nada. No he agredido a nadie. No he hablado en contra de Chile ni mucho menos”, dijo hoy Yamila.

“Simplemente he festejado la alegría de haber ganado una copa, de Argentina, que es donde yo nací (…). Les mando amor a todos aquellos que me han enviado odio. Me parece súper triste que emanen esa energía y que sus hijos vean el nivel de agresividad que pueden emanar hacia alguien, simplemente porque te molesta que haya ganado”, dijo.

Entre los comentarios de la publicación, la actriz argentina recibió decenas de mensajes de apoyo.