Dj Méndez será uno de los invitados al nuevo capítulo de La Divina Comida, donde hablará de varias experiencias de vida.

Un adelanto revelado por Chilevisión develó una de las historias del músico, la cual tiene relación con un encuentro que tuvo, años atrás, con Jennifer Lopez.

Se trató de una fiesta realizada en Suecia, en la cual ambos coincidieron. Pero la situación no quedó ahí, ya que, de acuerdo al cantante, la estadounidense le lanzó un coqueto halago.

“Aquí me fui a la B porque la tenía… Así como te tengo a ti al lado, en una mesa, en una fiesta de lanzamiento de su disco en Suecia”, indicó.

“Yo tuve la suerte de conocer al dueño de restaurant, un pub club que era muy exclusivo. Y me toca estar sentado ahí, y ella me dice algo bien heavy directo: ‘oye, tienes linda sonrisa y tienes lindos los ojos”, agregó.

Dj Méndez y anécdota con Jennifer López

“Yo me derretí. No me salía nada. Estamos hablando de Jennifer López, que a pesar de que es chiquita, es muy simpática y muy bonita”, concluyó.

En este sentido, Dj Méndez aseguró que tuvo la oportunidad de conversar un par de minutos con la celebridad, pero posteriormente ella tuvo que irse dellugar.

Hay que señalar que en el próximo capítulo del estelar de Chilevisión estarán Carolina Soto, el veterinario Ignacio Idalsoaga, Marcelo Arismendi y la senadora Paulina Vodanovic.