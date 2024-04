El ex bailarín intentó impresionar al jurado con su faceta como vedetto, sin embargo, terminó ganándose dos chicharras y al menos tres votos negativos.

Hace 20 años el bailarín Diego Morrison se lucía en el elenco del programa juvenil Mekano, pero tras el fin del espacio el hombre desapareció de la pantalla chica.

Sin embargo, desde entonces ha explorado una nueva faceta en su vida privada, donde se desempeña como vedetto, mismo talento que lo llevó a presentarse este miércoles en un nuevo capítulo de Got Talent.

El bailarín de 41 años llegó al programa con su show al ritmo de “Como Yo Nadie Te Ha Amado” de Bon Jovi. Y aunque había un ambiente de diversión en el jurado, su presentación no logró convencer.

Las expresiones de decepción e incomodidad de los jueces lo demostraron durante su show.

“Cuando muestras tu cuerpo, que es lo mejor que tienes, tiene que ser en un momento preciso, delicado, preparado. Las piruetas que haces tienen que estar trabajadas y tienen que ser acrobáticas, hermosas. Entonces, aparte de tu cuerpo, no vi nada más“, le dijo Francisco Reyes.

A sus palabras se unió Diana Bolocco: “Te faltó fluidez Diego, te faltó baile, y no dudo que bailas bien (porque) vienes de Mekano, y lo más grave me parece es que el público no se prendió“.

“Sentí que esto se alargaba, se alargaba, que era más de lo mismo y no nos pasaba nada“, le dijo por su parte Leonor Varela. Antonio Vodanovic también tuvo críticas para Diego Morrison: “Sobró tiempo, espacio y escenografía para lo que hiciste”.

De esta manera, el bailarín se despidió del programa, pues no logró los votos mínimos para pasar a la siguiente etapa.