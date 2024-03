Sebastián Ramírez fue detenido por un presunto caso de violencia intrafamiliar (VIF) en febrero pasado. El chico reality reapareció este fin de semana con su expareja Camilísima (Camila Campos) en Lollapalooza, situación que no pasó desapercibida.

De hecho, la exintegrante de Tierra Brava fue objeto de variadas críticas en redes sociales.

Camilísima y Sebastián Ramírez

Ante esta situación, la también periodista decidió realizar una declaración en su cuenta de Instagram, en la cual no dio lugar a respuestas.

“Como en todo y desde siempre, los límites los pongo yo y no seguiré permitiendo que se me insulte y garabatee. Nadie es dueño de la verdad. Y lo más importante: tarde o temprano esta siempre triunfa”, inició.

“Quienes insultan y acosan no tienen idea de lo que realmente está pasando, solo leen, repiten y odian (…) Yo no me expondría con una persona de la manera en la que todos están pensando. Y es curioso, porque en el festival nos rodeamos de cariño, de personas que realmente dan la cara y no se esconden detrás de un celular a molestar a nadie”, agregó.

“Sean responsables a la hora de juzgar. Hacen mucho daño con sus mensajes y es lamentable por ustedes, no por mi”, concluyó.

Hay que señalar que Sebastián Ramírez fue formalizado por el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar.

Tras aquello, el exintegrante del reality Gran Hermano quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.