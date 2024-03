Los niños de "Días R de Ripley" el reencuentro: esto hacen 30 años después del icónico comercial

“Estos son los días R días R Ripley, sólo son tres días de ofertas increíbles, rebajamos regalamos todos los productos no te pierdas las ofertas ni por un minuto”. Así comenzaba uno de los jingles de comerciales que más se cantaban en los años 90′, el comercial de los “niños R”.

La canción de la tienda comercial era furor, al igual que los niños que la protagonizaron. Hoy, 30 años después, BioBioChile logró conversar con Matías Vega, Álvaro Varela y Felipe Pizarro, quienes relataron en qué están hoy y cómo recuerdan esa época.

Matías Vega, quien estaba en la Puerta 1 del comercial, se ha mantenido en el ojo público. No solo protagonizó una gran cantidad de comerciales, sino también teleseries y programas. Hoy es conductor en Radio Activa y participa en el reality de Canal 13, Tierra Brava, a cargo de diversas actividades.

Sobre cómo llegó al comercial, Matías indicó que desde los 3 años que hacía comerciales, por lo que uno de ellos fue el de los 3 Días R de Ripley. Incluso, este comercial llevó a que en su colegio pasara de ser del “niño de la tele” al “niño R”.

“Lo que más recuerdo del comercial fueron los dos días de grabación; me acuerdo que fue en los estudios de Ros Films. Todo era amarillo y escuchábamos la canción una y otra vez, entonces hasta hoy me acuerdo a la perfección esa canción. Y sí, me reconocían en la calle, esos comerciales los dieron por mucho tiempo, entonces la gente sí nos reconocía”, dijo el conductor de radio y televisión.

Álvaro Varela, hoy un adulto de 38 años, era el niño de la puerta dos. Al igual que Matías, también estaba inscrito en una agencia, por lo que participó en varios castings y así llegó al comercial.

“Como estaba inscrito en esta agencia participé en muchos otros comerciales. De los que me acuerdo está uno del Chocolate Bambino, otro del Shampoo Entrete, de Hush Puppies, de Dos Alamos, Yogu Yogu, Luchetti, muchos otros. Hacía comerciales y fotos”, dijo a BioBioChile.

Lo que más recuerda es que “fueron creo que dos días de grabación, y que uno nos quedamos hasta súper tarde. Lo que más recuerdo es la música, que la música sonaba permanentemente y siguió sonando por muchos años. Me acuerdo también que me tocó llevar un reloj gigante que no sé, en ese tiempo, no existía, eso fue súper entretenido”.

Hoy está casado, tiene dos hijas y un hijo. Es abogado, pero aprovecha de ir seguido a la playa a Maitencillo para realizar deporte.

Felipe Pizarro estaba en la puerta 3. Como sus compañeros, también hacía comerciales, por lo que terminó en el de la tienda de ropa.

“Para mis compañeros de colegio siempre fue divertido, porque como hacía tantos comerciales me veían siempre en la tele, no solamente en el de Ripley, sino que en varios más, entonces era entretenido por ese lado. Siempre fue un tema, pero buena onda, muy chistoso. De hecho, yo me fui a vivir después a la Cuarta Región y viajaba a grabar y me devolvía. Hasta los 16 años más o menos grabé comerciales”, dijo el hoy deportista.

Al día de hoy sigue haciendo comerciales, pero más vinculados al deporte, sobretodo por sus auspiciadores, ya que es surfista profesional. Además, es gerente de Windsurf en Chile.

“Recuerdo que nos quedamos grabando hasta súper tarde. También, las típicas puertas de los tres”, dijo Felipe.

Los “niños R” 30 años después

Lo que pocos saben, es que los tres “niños R”, se reunieron y los detalles los relataron a BioBioChile.

“Fue muy buena onda, muy chistoso. Es divertido verse las caras después de un montón de años, de casi una vida entera en verdad; y, por el otro lado, contarnos en qué estamos cada uno fue muy buena onda y entretenido la verdad, nos reímos harto”, manifestó Felipe, quien añadió que con Álvaro tienen mucho en común, ya que también surfea, por lo que ahora han seguido en contacto, lo mismo con Matías Vega.

El abogado dijo que “La verdad que fue una tremenda sorpresa. Primero, por cómo se gestó todo esto. A mí me empezaban a llegar consultas del comercial de Ripley, videos que se habían hecho virales que eran de Matías Vega que estaba recordando el comercial, y después otro video que me estaba buscando particularmente a mí. Eso fue súper sorprendente, el cómo partió todo”.

El día del reencuentro fue “súper entretenido, nos cagamos de la risa, a Matías y al Chepo no los veía desde que grabamos el comercial, y desde que nos vimos he mantenido contacto con el Chepo e hicimos un grupo de WhatsApp entre los tres. Espero verlos de nuevo”.

Finalmente, Matías Vega agregó que el reencuentro fue “bacán, porque tienen las mismas facciones, y fue sorprendente vernos ya grandes, todos somos mayores de edad, tenemos más de 30 años. Álvaro ya tiene su familia, Felipe que era el más chico es un aventurero y un deportista, y yo me dediqué a los medios de comunicación”

“Fue bacán cuando nos encontramos, porque fue como volver 30 años atrás y recordar esos días que grabamos y jugábamos los tres esperando que pasara la grabación y riéndonos. Fue bacán el encuentro, porque sin habernos visto toda la vida fue como que nos hubiéramos conocido de siempre”, dijo el más conocido de los “niños R”.