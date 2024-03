Camila Vallejo estuvo invitada al matinal Buenos Días a Todos, en donde habló de variados temas relativos a la agenda política nacional.

Fue sobre el final de la entrevista que el panel del programa puso en aprietos a la vocera de gobierno, al preguntarle, derechamente, si podría iniciar una carrera presidencial.

Quien inició el debate fue Simón Oliveros, quien lanzó: “A quién le van a pasar la banda presidencial, porque hoy en día parece que en su sector no hay nadie”.

“Como gobierno no estamos preocupados de la elección presidencial. Queda para rato, muchos se están presentando, pero eso lo determina la ciudadanía, no el gobierno”, respondió Vallejo.

Tras eso María Luisa Godoy insistió con la consulta: “¿Usted iría?”.

Camila Vallejo y posible carrera presidencial

Un tanto más molesta, la ministra indicó: “A ver, insisto, nosotros no estamos hablando de candidatos. Mi tarea, yo soy ministra, y tengo un deber para con este presidente hasta el final”.

No obstante, Kevin Felgueras sacó nuevamente con el punto, generando aún más incomodidad en la secretaria de Estado: “¿Y le gustaría?”

“No, no, es que no voy a caer en este juego (…) Yo tengo un cargo y no quiero… Yo sé los titulares y lo que se busca con esto. Nuestra tarea es otra, el presidente nos dijo que este año es para cumplir, no para hablar candidaturas”, respondió bastante tajante.

“No vamos a desviar la atención en la opinión pública, ni desde nuestro trabajo, en este debate presidencial, por muy legítimo que sea para otros actores”, concluyó durante la conversación.

Hay que señalar que, según la encuesta Plaza Pública Cadem, quien encabeza las preferencias presidenciales a la fecha es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.