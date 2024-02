Durante el pasado fin de semana se dio a conocer que Paola Salas, hija de Álvaro Salas, vive en situación de calle en Viña del Mar. El hecho fue confirmado por el humorista.

“Para los que se sorprenden, les digo que para los que estamos involucrados esto es un calvario, una pena, un dolor que llevamos hace mucho tiempo”, indicó en un video.

Lo cierto es que la historia de vida de Paola no ha sido fácil. La mujer se hizo conocida en 2018, cuando hizo pública su relación de parentesco con el humorista.

En este entonces, Paola aseguraba que Salas respondía económicamente por ella, aunque no la había reconocido legalmente.

No obstante, esto cambió cuando otro hijo del artista, llamado Matías Salas, interpuso una acción judicial para ser lograr este hito.

Hija de Álvaro Salas

“Ella (mamá de Matías) me dijo ‘Pao no, es tu derecho como hija, llevas 33 años esperando que te reconozca’. Tengo el apellido de mi papá, pero no estoy reconocida legalmente”, indicó en una entrevista en 2018 a Chilevisión.

De hecho, fue en diciembre de ese año que la mujer confirmó a La Cuarta que había sido reconocida por Ley por Álvaro Salas.

“Ahora soy reconocida como Salas, pero no quiero hablar de eso. Me quedó con lo que está haciendo Matías (su hermano), yo también fui modelo, así que fascina. Se nota que la sangre Salas es de modelos”, expuso.

Hay que señalar que, en su último video, el comediante indicó que él mismo ha pagado tratamientos para que su hija salga adelante, pero ella no ha logrado continuar.

“Nunca (los) terminó y hay que decirlo con pena, con tristeza, que la droga lamentablemente ganó”, comentó.