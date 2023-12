Fabio y Miguelito era una de las amistades más fuertes al interior de Tierra Brava, sin embargo, tras su último conflicto, es muy posible que ya no vuelva a ser así.

Y es que al español le molestó que Miguelito le contara a Pamela Díaz los detalles de la escapada que tuvieron a una fiesta, rompiendo las reglas del encierro.

Durante la salida, y tal como se vio en imágenes de la televisión peruana, Fabio se encontró con una expareja, quien subió contenido a sus redes sociales.

En conversación con Arturo y Uriel, Fabio nuevamente arremetió contra el ex MCC.

“Va como con malicia, para que a ella le moleste y nos peleemos. Lo está haciendo para joder, ¿para qué decir esas cosas? Son comentarios de picón”, dijo el modelo, quien agregó “me deja mal delante de todo el mundo. Yo podría haber dicho que andaba de baboso al lado de todas las mujeres en la fiesta, y me quedé calladito”.

Momentos después, hablando con “La Fiera”, Fabio continuó arremetiendo contra Miguelito.

“No me ha hablado, no quiero hablar con él. No tiene huevos de asumir que me tiene envidia y lo hace de picado, que esa es la verdad. Me molesta que sea tan falso, no lo quiero cerca de mí. Yo siempre lo intento subir y él me intenta bajar”, dijo Fabio.

En respuesta, Pamela fue sincera con Agostini y le manifestó que “No es algo tan grave. Yo creo que lo que pasa es que ustedes no son amigos”.

