Constanza Capelli se convirtió en la ganadora de Gran Hermano, luego de un encierro que se extendió por un total de seis meses. La bailarina comienza a preparar lo que será su diario vivir tras el programa de Chilevisión.

En una entrevista con el matinal Contigo en la mañana, Capelli indicó que fue aconsejada por psicólogos para reinsertarse en la vida cotidiana.

Y, en ese sentido, la joven sostuvo que uno de las principales advertencias que se le realizaron tuvo relación con las redes sociales, añadiendo que volverá a ellas de a poco.

Sin ir más lejos, y dejando de lado los simbolismos, la excompetidora dejó en claro que aún no prende su teléfono celular ni se pone en contacto con otras personas.

Constanza Gran Hermano

“No lo he prendido, todavía no. Quiero hacerlo pausadamente. Primero porque también fue recomendación del equipo de psicólogos y de contención del programa, que fue como para tener esta reinserción social más paulatinamente y que no sea tan fuerte”, indicó al citado medio.

“Entonces yo preferí no hacerlo todavía y una vez que descanse bien, porque no hemos dormido nada, poder ahí recién prender el celular con más energía, ya poder afrontar el mundo virtual”, agregó.

Hay que señalar que, en las últimas horas, se ha especulado con que Cony habría sido tentada para ingresar al polémico reality show Acapulco Shore, en el cual estuvo una de sus principales amigas: Ignacia Michelson.

No obstante, desde el entorno de la joven de 27 años habrían descartado esta posibilidad, priorizando descanso y realización de eventos.

Otras chilenas que podrían llegar a aquel programa son Francisca Maira y Scarlette Gálvez.