A pesar que no ganó “Gran Hermano”, Hans Valdés fue uno de los grandes triunfadores del reality show de Chilevisión: a tres semanas de su salida del encierro, ya ha ofrecido sus primeros eventos discotequeros y la vida le sonríe.

En su paso por la final del programa, y en conversación con el portal Página 7, el joven habló de su presente laboral y despejó diversas dudas sobre su nueva rutina fuera de las cámaras.

“Hice mi primer evento en Constitución, fue hermoso. Lo hice gratis para mi gente que es de ahí y compartimos harto con el público. Había, más que nada, familias”, indicó.

Sobre sus cambios estéticos, añadió: “Yo lo dije en la casa de Gran Hermano, que yo quería ponerme la nariz más puntiaguda. Lo hice, me quedó bien y no dolió nada, porque es un pinchazo no más”.

En la misma entrevista, el chileno despejó una de las dudas recurrentes entre los televidentes de “Gran Hermano”: ¿Qué pasó con el premio monetario que acumuló en el programa?

Se trata de los 12 millones de pesos que significó su estadía en el reality show, donde fue uno de inquilinos que más días pasó encerrado en Argentina.

“Todavía no. Está en proceso, lo estamos viendo”, dijo entre risas. De acuerdo a información recopilada por Página 7, la entrega de los respectivos premios podrían demorar hasta tres meses.

