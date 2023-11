Luego de semanas desde el anuncio de su ingreso, el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, Nicolás, finalmente entró a la haciendo de Tierra Brava en Perú. El exfutbolista fue bienvenido en medio de una performance de freestylers de fútbol.

Pese a que se le vio contento en su entrada, en la entrevista previa el también ingeniero reveló que sus padres no estaban de acuerdo con su participación en el reality: “No les gustó mucho la idea, pero me apoyan; no estaban acostumbrados, quizá esperaban algo más dentro de lo que había estudiado: la ingeniería comercial, y se dejaron sorprender con la idea”, contó.

El deportista de 27 años ingresó al encierro arriba de una cuatrimoto usando un casco que ocultaba su identidad, al mismo tiempo que un grupo de bailarines dominaba una pelota de fútbol, en referencia a su anterior profesión.

Cuando develó su rostro, el joven recibió aplausos de sus compañeros, pero también despertó una polémica instantánea. Tras saludar a los competidores, Botota le dijo: “‘La Guarén’ dijo que te iba a mostrar toda la casa”, refiriéndose a Valentina Torres, quien efectivamente lo acompañó adentro de la haciendo junto a Nicole Block.

Sin embargo, en el camino se unió Chama (Alexandra Méndez) y “Guarén” terminó excluida, por lo que Pamela Díaz fue en defensa de su amiga y le advirtió Nicolás Solabarrieta: “Después te vas a dar cuenta que hay gente muy falsa”.