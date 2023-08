Luego de que ambas participantes tuvieran un romántico encuentro después de la fiesta del recién pasado viernes en Gran Hermano, la relación entre Fran Maira y Cony Capelli parece haber dado un giro en totalmente contrario, pues la modelo de Only Fans se deshizo en comentarios contra su compañera de encierro durante la jornada.

Fue este martes que el reality de CHV, realizó un desafío doble para los participantes. Estos debían permanecer por la mayor cantidad de horas de pie y amarrados junto a una masiva caja ubicada en el centro de una de las salas de la casa.

Las reglas eran simples, no desatarse y no cambiar de posición, es decir, no podían sentarse ni acuclillarse, sumado a esto no podían hacer pausas para ir al baño o descansar, todo esto con el fin de ganar 8 millones de pesos y coronarse como el líder de la semana, lo que les proporciona la posibilidad de salvar de la eliminación a un compañero.

Fue así que uno de los primeros en abandonar la prueba fue Jorge, sin embargo, entre los que resistieron por más horas, se dio una conversación que terminó sacando ronchas entre los televidentes.

Como un método para pasar el tiempo, Fran, Alessia y Rubén, comenzaron a hablar sobre la convivencia dentro del reality, donde revelaron: “En verdad, la Cony me cae como el pico (sic) de nuevo. “Se le subió un poquito el ego a todos y que está bien, bacán, que rico que seas la más amada, pero como que no me gusta eso”, dijo la modelo en referencia a Capelli.

A lo que agregó: “No, es que ella no era así… o sea, cuando la cachaba de afuera se veía piola. Pero acá andan los dos como con los humos arriba y a eso a mí no me gusta”, todo esto frente a la naciente relación entre Capelli y Raimundo.

“No, yo no lo encuentro bacán. Me da vergüenza. O sea, cada quien… pero a mí personalmente no. Me da lata (rabia) estar cerca, uno tiene que ser uno, no más”, agregó Alessia.

Las palabras de las participantes fueron criticadas por los televidentes y más específicamente por los seguidores de la “Familia Lulo”, puesto que esta misma semana, la cantante reunió a todos sus compañeros para hacer un llamado a la unidad dentro de la casa.

-La francisca diciendo que se le subió el ego a la Cony, que de nuevo le cae mal, y no dirá que opina de ella porque se ve feo Alessia diciendo que le dan verguenza -las lulos (mosca muerta e insidiosa) -Rubén sapeando como siempre #TheLulosShow pic.twitter.com/AoMRqpMMfd — Camila (@Camilandreaav) August 29, 2023

la fran pelando a la coni como si no corrió para q la coni le meta la lengua hasta la tráquea hace 4 dias #TheLulosShow pic.twitter.com/TfqhgEG1bi — chai (@chaightv) August 29, 2023

La Fran diciendo que a Rai y Cony se le subieron los humitos y andan muy egocéntricos, y ellos pensando en salvarla pq saben que está en peligro, realmente muestra el tipo de personas que son #TheLulosShow — nicole ✨ zyo's zone (@blueandtaae) August 29, 2023

Esta prueba sirvió para que recuerden a la verdadera Fran #TheLulosShow pic.twitter.com/isrHSaENBg — Luz💖 (@lasplasticass) August 29, 2023