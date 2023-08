Trinidad Cerda tuvo que disculparse con la cantante nacional, Karen Paola, luego de que en el mencionado podcast le atribuyera el sobrenombre que le dieron en las redes sociales.

Fue durante su estancia en el encierro que los televidentes de Gran Hermano comenzaron una campaña a través de Twitter. Ahí, luego de escuchar a los participantes decir que querían convertirse en influencers y hacer eventos en discoteques, decidieron cambiar sus nombres en la plataforma para darles menos alcance, algo primordial para el negocio del marketing.

De esta forma, concursantes con Skarleth comenzaron a ser nombradas como “Escalera”, Francisca Maira como “Fernanda” y Trinidad Cerda como “Teresa”. Y como es evidente, el programa ha conseguido cosechar varios fanáticos en todo el país.

Fue así que luego de acudir a una cafetería, la participante se percató que había sido llamada con este nombre en su vaso, según relató: “Son creativos. La otra vez me pusieron ‘buen día, Tere’. Pero está bien, si me hice conocida por Tere, por Trini…“, dijo.

Sin embargo, Trinidad no tardó en lanzar su primer dardo a Karen Paola: “¿Quién inventó esa cuestión de la Tere? Una aburrida parece que la Karen Paola. Harto aburrida debiste haber estado”, afirmó con notoria molestia.

Aún muy segura de sus palabras, Pamela Díaz, quien también fue invitada al programa, intervino en favor de su amiga: “No creo que la Karen haya dicho eso”, aseguró para hacer el amago de llamarla por teléfono y preguntarle directamente.

“Retiro lo dicho. Saludos, Karen”, dijo rápidamente. “No sé, yo escuché algo así”, se defendió. “Creo que ella te defendió”, le apuntó Rodrigo Gallina antes de mostrar una portada donde la cantante la llamaba “valiente” por haberse sincerado sobre ser transgénero.

“¡Ay! Perdóname Karen”, dijo imitando una voz de congoja, lo que desató las risas en el estudio. “De verdad le quiero decir perdón, pero es que yo escuché, alguien me dijo que la Karen me puso Tere y que no me digan Trini. Un besito perdóname”, cerró.