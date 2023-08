Coni advirtió a Pincoya sobre su conflicto con Lucas y le pidió que se controlara. "Defiéndete, pero defiéndete siendo tú. No caigas en lo de él", le dijo a su compañera.

La noche del lunes se mostraron algunas imágenes de lo que no se vio después de la salida de Trinidad Cerda en Gran Hermano Chile, y es que la última gala de eliminación generó bastante tensión en la casa, sobre todo por el enfrentamiento que tuvieron Lucas Crespo y Jennifer Galvarini (Pincoya), minutos antes de que se conociera quién sería eliminada.

Resulta que Lucas, lanzó insultos y amenazas a Pincoya, donde le dijo que era un “guarén” y que le haría pasar un mal rato mientras estuviera en la casa. “Te vas a quedar, pero lo vas a pasar muy mal, porque te voy a webiar (sic) yo”, le dijo.

“Eres falsa y por eso te duele tanto que te lo diga. Eres un guarén falso, un guarencillo de circo falso, muy falso. Tú hablas con las cámaras, estás toda la noche aquí hablando con la cámara porque no hablas con nadie más. Has estado sola desde el día uno”, agregó después.

Ante sus palabras, Pincoya no se quedó callada y también lanzó algunos improperios hacia Lucas, llamándolo “aweonao (sic)” y burlándose de su fallido romance con Francisca Maira, una de sus compañeras en la casa.

Si bien en ese momento, Constanza Capelli, quien mantiene una estrecha relación con Pincoya, salió en defensa de su amiga, después tuvieron una tensa conversación en la que le pidió que se controlara, la cual se mostró durante la jornada del martes en el programa.

“Necesito que tú también te controles”, le dijo Coni a Pincoya. “Sí, yo me voy a controlar, pero no me voy a quedar callada”, expresó su compañera.

“No, yo sé, pero hay maneras de hablar. No le puedo exigir respeto al otro weón (sic) si tu también andai diciendo weás (sic) tan fuertes“, reprochó Coni con tranquilidad.

Pincoya aseguró que no se quedará callada ante los ataques de Lucas

“Sí, pero es que yo no me voy a quedar callada y menos en ataques así”, reiteró Pincoya. Ante ello, Coni le aclaró que en realidad no tenía que quedarse callada, sino responder sin caer en las mismas actitudes que estaba recibiendo de Lucas.

“Yo necesito que tú le bajes un cambio, hay que mantenerse de una línea, yo no me voy a someter a una guerra de 10 contra 2“, aseguró la menor. “Me voy a quedar callada, pero si alguien me viene a faltar el respeto a mí, que se agarren de su puta madre (sic)”, completó.

Pese a sus advertencias, Pincoya aseguró que “yo me voy a defender”. “Defiéndete, pero defiéndete siendo tú. No caigas en lo de él. Siendo tú. No te arranques, pero sé tú, que no se te escapen las cabras pal monte“, concluyó Coni.