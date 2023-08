La participante del reality de CHV arribó al país esta mañana tras ser eliminada con el 94% de los votos de esta semana. Al enterarse de este detalle, la concursante no pudo ocultar su expresión de molestia.

La asistente de vuelo y la participante recién eliminada de Gran Hermano, Trinidad, llegó hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez esta mañana desde Argentina, luego de su polémica salida del programa de CHV.

La concursante y actriz fue recibida por seguidores del programa en el terminal aéreo, pese a que no ha recibido mucha simpatía de estos. Fue en esta instancia que la tripulante de cabina fue consultada por el creador de contenido conocido como Diego Aranis, quien ha tratado temas relacionados con el programa en sus redes sociales, sobre su salida.

“¿No sé si sabes Trini que te fuiste con un 94% de los votos?”, dijo el joven ante una sonriente Trinidad que en cuestión de segundos cambió la expresión de su rostro a uno de molestia.

Una productora que la acompañaba, le advirtió a Aranis que la exconcursante no podía recibir información externa hasta el capítulo de esta noche, por lo que ambas continuaron su camino en completo silencio.

La polémica salida de Trinidad de Gran Hermano

El porcentaje de votos con los que fue eliminada Trinidad y el cambio en su expresión se debería a la fuerte polémica que enfrentó al enterarse que era la nueva concursante que dejaba la casa de “Big”.

Fue la noche de este domingo, que en la transmisión en vivo la asistente de vuelo fue informada que era la nueva eliminada.

Tras enterarse de la noticia, la mujer se despidió de los animadores, para en un acto seguido dirigirse a Jennifer ‘Pincoya’, una de las participantes más queridas por el público y con la que más altercados tuvo en el encierro.

“¡No me toques, no me toques nunca más… asquerosa!”, le gritó a la oriunda de Chiloé. Sumado a esto, cabe recordar que la concursante estaba completamente convencida de que sería salvada por el público.

Colecta de votos

La amplia diferencia en la cantidad de votos que recibió Trinidad (94%) en comparación con Jennifer (6%) para ser eliminada se debe a la percepción que tuvieron los televidentes de sus actitudes dentro del encierro.

Fue tal la aversión que provocó la asistente de vuelo en el público que varios iniciaron una colecta para comprar votos y eliminarla. De esta manera, en solo cuestión de horas, tres influencers reunieron más de un millón de pesos para este propósito.