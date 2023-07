La exchica reality era una carta casi segura para ingresar al espacio de CHV, sin embargo, en último minuto las conversaciones no llegaron a buen puerto. No obstante, contó de quién se habría hecho amiga.

Tras semanas de especulaciones, Gran Hermano confirmó que dos nuevos concursantes ingresarán al programa, y la mayoría daba por seguro que sería la exchica reality, Ignacia Michelson, propuesta que finalmente no llegó a su fin.

Los rumores sobre el ingreso de Michelson comenzaron con un mensaje en Instagram de Adriana Barrientos, en una foto de la modelo y expareja de Marcianeke.

“¡Qué hermosa amiga, pásalo increíble, luego te espera el encierro!”, escribió, a lo que la influencer respondió: “secreto”.

Ignacia Michelson: “No entraré a Gran Hermano“

No obstante, al parecer las negociaciones no llegaron a buen puerto y Michelson confirmó en sus redes sociales que no será parte del espacio de CHV.

“No entraré a Gran Hermano“, escribió en una storie de Instagram.

Más tarde respondió algunos mensajes de sus seguidores sobre el tema. “Yo sé que muchos me querían ver, pero a veces las cosas no pasan”, reconoció.

De hecho, Michelson afirmó que de haber ingresado al programa, ella se habría acercado a Constanza Capelli. “Siento que está muy sola. El reality debería ponerle una amiga ahora, porque más de la mitad del reality está contra de ella, no es algo neutro”, advirtió.

“No sé, debería ser yo la directora del reality”, bromeó también.

Sus seguidores también le consultaron sobre una supuesta amistad con Fran Maira, a lo que ella respondió que no. “Con la Fran amigas amigas no somos, somos conocidas”, dijo.

“A la Coni igual la conozco, he salido con ella una vez antes. No porque se haga un video juntas significa que somos amigas”, sentenció.

La razón por la que no habría ingresado a Gran Hermano

Y es que al parecer hay más de la historia de lo que se sabe, ya que de acuerdo a La Hora, las exigencias de Ignacia Michelson para ingresar a Gran Hermano, habría sobrepasado lo que ellos estaban dispuestos a ofrecer.

La publicación afirma que ella habría solicitado a la producción un peluquero cada 15 días, para mantener sus extensiones de cabello, algo con lo que Fran ha estado batallando desde el inicio del reality.

Debido a las estrictas reglas del programa, donde se supone que los participantes no pueden tener contacto con absolutamente nadie dentro del encierro, la solicitud habría sido negada.

Ignacia Michaelson fue parte del reality Resistiré de Mega y de la versión mexicana de Acapulco Shore.