La hora de jugar vivió una vez más un chascarro tras llamar a un concursante quien no creyó que fuera real y cortó el teléfono lanzando un chilenismo.

Como cada día, este miércoles, María José Quintanilla, Joaquín Méndez y Andrés Caniulef llamaron a un concursante del programa para participar en por un premio de 30 millones de pesos.

“Dime cuál, cuál, cuál es tu nombre”, cantaron los conductores, un tema clásico del espacio, tras lo cual el jugador debe responder: “Mi nombre es es…“.

La dinámica en La Hora de Jugar suele funcionar a diario, sin embargo, esta vez, el concursante no creyó que fuera cierto y, al parecer, pensó que era una broma o una estafa telefónica.

“Ah, ya chao…” , respondió el concursante, mientras los tres conductores le pedían “¡No cortes!”, consignó Página 7.

Los comunicadores bromearon con la situación y mientras Méndez afirmó que el concursante “Dijo una palabra que no me gustó nada” y que “se perdió la posibilidad de ganar 30 millones de pesos”; Quintanilla añadió que “la gente dice que no llamamos nunca, pero cuando llamamos no contestan, eso da rabia y más encima te mandan a la…”.

Pero esta no es la primera vez que les ocurre un chascarro así en La Hora de Jugar. En 2021, una persona perdió otro millonario premio tras responder con un simple: “Ándate a la conchetumare (sic)”.