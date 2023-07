Un curioso momento se vivió en el matinal Contigo en la mañana, cuando un entrevistado le pidió a la reportera Daniela Muñoz, un pago por conversar con ella. “Suelte una monedita”, le dijo en vivo.

La situación comenzó cuando la periodista se encontró con un operativo de carabineros contra el comercio ambulante en Puente Alto, por lo que se acercó a hablar con vendedores afectados.

Allí se encontró con Miguel, un hombre que se quejó contra este tipo de operativos apuntando a las familias que trabajan por necesidad en este comercio y que se quedan sin mercadería y con una multa por pagar. “¿Saben cuántas familias dejan sin comida?”, acusó.

“Dicen que aquí somos una mafia, aquí somos todos trabajadores, aquí no hay ninguna mafia, las mafias están de cuello y corbata”, sentenció el hombre muy sobresaltado.

“Soy un mal necesario”

El hombre afirmó que él vende medicamentos en la plaza, “que yo compro con plata de mi bolsillo, con mi esfuerzo… yo vendo medicamentos básicos. Soy el único que vende medicamentos aquí”.

Asimismo, Miguel afirmó que “yo le convengo a la gente porque las farmacias están todas coludidas y se acomodan los precios”.

La venta de medicamentos en lugares no establecidos o en las calles es un delito en Chile. Por lo mismo, cuando la reportera le preguntó al hombre de dónde sacaba sus productos, él no quiso responder.

“No le voy a decir la gallina de los huevos de oro, es una huea (sic) ilógica”, advirtió.

“Yo doy la cara porque en la casa me está viendo mi mamita y sabe que yo salgo a trabajar todos los días como una persona honrada… no le ando haciendo un mal a nadie, al contrario, yo ayudo a la gente. Soy un mal necesario”, aseguró.

“Suelte una monedita”

Fueron estas últimas palabras que molestaron a Julio César Rodríguez en el estudio. “¿Un mal necesario? No puede andar vendiendo medicamentos en la calle. Terrible choro, terrible julero (sic)”, sentenció el animador.

De hecho, Rodríguez pidió que le pusieran un audífono al hombre para poder interactuar con él, frente a lo cual él no quiso.

“No voy a estar en la tele todo el rato dándoles plata a ustedes. Yo no me he ganado ni una luca hablando con ustedes”, dijo Miguel.

“Jamás le he pagado a un entrevistado para que salga al aire”, le explicó Daniela Muñoz, a lo que el hombre replicó: “suelte una monedita siquiera, porque mi imagen es pública”.

“No quiero estar más en la tele, si era un recreo, no más”, agregó, mientras la reportera le explicaba que Julio César quería hablar con él. “¿Y qué me va a decir?”, cuestionó sorprendido.

Finalmente, el hombre rechazó hablar con el periodista y se retiró del despacho.