Un tenso momento tuvo Viviana Acevedo con Sebastián Ramírez en Gran Hermano, esto luego de que la profesora de educación física criticara a Ramírez por su trato a Constanza Capelli, asegurando que “la he visto mal”.

Todo ocurrió durante el ya tradicional “cara a cara”, donde cada participante debía tomar una tarjeta con una descripción y señalar al participante que más cuadraba, a su percepción, con la frase.

Así, tras los primeros participantes, Ramírez se encontraba molesto tras ser elegido por la mayoría de los participantes, apuntándolo como alguien conflictivo en la casa estudio.

Entonces, cuando tocó el turno de Viviana, la joven dudó y luego escogió a Sebastián, tildándolo como “el más tóxico de la casa”.

“Creo que eres el más tóxico porque he visto como tratas a la Coni”, comenzó diciendo.

“Le gritas, la tratas como quieres, la agarras para el webeo cuando está llorando (sic) y en lo personal no me agrada. Yo no le haría eso a alguien, menos a una persona con la que estoy”, lanzó también.

Asimismo, Viviana compartió su preocupación respecto a su compañera, asegurando que “la he visto mal. La he visto bajoneada. No sé si es mutuo. He visto que los dos pelean, los dos se agarran para el webeo (sic) pero tú te enojas y la Coni llora”.

En eso, Ramírez interrumpió molesto: “¿Y por qué no invitai’ a la Coni para acá y nos sentamos los dos?”, repitiendo constantemente la pregunta.

“Porque a ti te estoy sacando, no a la Coni”, respondió también molesta, a lo que la transmisión se corta de golpe.

Esta no es la primera vez que Viviana encara a Sebastián por su manera de tratar a Constanza. Esto debido a que días atrás Sebastián insinuó a Coni que estaba comiendo mucho y que aquello le haría aumentar su peso.

Sobre su comentario, Vivi respondió inmediatamente “¿le estás diciendo que subió de peso?”, momento que provocó un debate en la mesa.