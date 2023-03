María Eugenia “Kenita” Larraín será una de las invitadas del nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde se referirá al quiebre entre Marcelo “Chino” Ríos y Paula Pavic, asegurando que esperaba que “no pase lo mismo que yo viví”.

La numeróloga estará en el programa de este viernes junto a Roberto Cox, Miguelito y Karen Paola. Al saludar, el animador del espacio, Jean Phillip Cretton le preguntó sobre la mediática separación del tenista.

“Yo no lo veo a él ni a ella hace muchos años, obviamente para mí fue una sorpresa”, comenzó diciendo, para entonces mencionar que era una noticia que lamentaba.

“Me causó mucha pena, porque yo viví con él la pena que sentía cuando estuvo lejos de su hija Constanza, porque se separó de Giuliana. Yo creo que ahora está pasando algo similar porque se está perdiendo momentos lindos con sus hijos”, aseveró.

Fue entonces que Cretton le preguntó si creía que se podría recomponer la situación entre Pavic y Ríos.

“Sí, sí. Espero que sí y ojalá que, en el caso de Paula con él, no pase lo mismo que yo viví con Marcelo”, mencionó, en referencia a la mala relación que acabaron teniendo.

En esa rama, aseguró que “a pesar de que nosotros no teníamos hijos, ojalá esa separación sean en buenos términos por los niños”.

Larraín y Ríos tuvieron una bullada ruptura luego de que, tras saberse su separación, Larraín tuvo episodio con un automóvil que la hizo volver a Chile en silla de ruedas en 2005.

En 2022, un vecino de Estados Unidos decidió ‘funar’ a Ríos por su comportamiento, asegurando que, entre otros antecedentes, había sido violento con Larraín, por lo que el tenista interpuso una acción judicial por injurias y calumnias.

Así, la ingeniera comercial decidió declarar a favor de Ríos en el juicio de Estados Unidos, hecho que también menciona en el programa.

“Él me llamó para contarme que estaba con un problema con un vecino y me pide ayuda, porque lo acusaban de que me había empujado del auto para que yo tuviera el accidente”, aseguró.

“Le dije ‘por supuesto que te ayudo diciendo la verdad, que tú no me empujaste del auto’, entonces él me dijo ‘ay que eres buena onda’, y ahí fue como que a su forma pidió disculpas”, contó, planteando una reconciliación con su expareja.

“Como que se sanó todo, pero no es que fue una conversación larga sobre eso, sino que sentí que a su forma sí lo hizo y fue muy bonito para ambas partes, cada uno en ese momento estaba en otra, han pasado 18 años, lindo liberarse de eso”, relató.