El periodista no evitó recordar a su madre al hablar de la serie documental de Claudia Conserva, debido a que falleció producto de un cáncer de estómago.

El periodista Eduardo Fuentes acabó rompiendo en lágrimas tras ver el adelanto de “Brava”, la serie documental de Claudia Conserva en donde retratará su lucha contra el cáncer de mama.

Todo ocurrió al inicio del matinal “Buenos Días a Todos”, donde tanto él como su compañera María Luisa Godoy hablaban del anuncio del programa.

“Vemos a Claudia con una fortaleza, una transparencia porque creo que ella ha sabido ser lo suficientemente honesta para no romantizar la lucha del cáncer”, adelantó Fuentes antes de ver el video.

En esa rama, recordó también su historia con la enfermedad, como su madre, que falleció producto de un cáncer de estómago. “A mí me tocó ver ese sufrimiento y esa luz que se va apagando de manera muy dolorosa”, contó.

Asimismo, recordó que “yo tuve un cáncer menor, cáncer de tiroides, que tiene super buen pronostico. Pero las personas en Chile que tienen en su historia la palabra cáncer somos cada vez más”.

Poco después, el programa mostró el adelanto del documental y, tras finalizar el video, ambos animadores del espacio hablan de lo visto con la voz temblorosa.

“Yo creo que es imposible para cualquier persona que haya estado cerca del cáncer no sentirse tocado, impactado por este relato”, comenzó diciendo el periodista.

Fuentes entonces mencionó la importancia de la detección temprana, aseverando que si bien él lo logró, su madre acabó partiendo a pocos meses tras el diagnóstico.

“Por mucho tiempo tuve una relación con el cáncer de mucha rabia. Cuando murió mi mamá me dio rabia. En ese minuto, pensé que me podía rebelar contra la vida, porque me robaron a mi mamá, yo tenía 18 años, mi mamá era una mujer muy buena, tenía una historia bien potente, y a pesar de eso, viene esto, un golpe devastador con un cáncer de estómago que fue sumamente rápido”, dijo entonces emocionado.

“Para mí, como hijo, fue muy doloroso ver ese deterioro en corto tiempo y esos cánceres son muy evidente en lo físico. Mi mamá fue diagnosticada en septiembre y se fue en enero, y yo vi que mi mamá se fue extinguiendo, adelgazando, apagando, y tuvo la fortaleza de esperarme para despedirse”, añadió entre lágrimas.

Tras mucho tiempo, Fuentes aseveró que logró aprender del difícil momento. “Si bien el cáncer es un maldito, viene y te avisa: ‘Eduardo me voy a llevar a tu mamá, y tienes tres meses para ponerte al día, para decirle que la amas, la quieres y darle las gracias’”, dijo, mientras una emocionada María Luisa Godoy le escuchaba atenta.

“Cuántas veces uno está distanciado por pequeñeces y llega el momento. Y te queda la sensación de que no fuiste capaz de hacer esa llamada, de decirles que le amas”, lamentó.

“El cáncer no deja de ser terrible, daría muchas cosas para estar con mi mamá, pero la vida es así, todos sabemos que vamos a morir y no lo enfrentamos como deberíamos. Pero Claudia Conserva sí lo está haciendo, enfrenta con hidalguía y nobleza esta lucha contra el cáncer”, añadió para entonces continuar con el espacio.