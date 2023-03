La ex chica Mekano comentó que todo ocurrió el lunes durante un ensayo. "Lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile", lamentó.

Daniela Aránguiz sufrió un accidente durante sus ensayos para participar en el programa Aquí se Baila, el cual le dejó una costilla fracturada significando su salida del espacio, pese a que a la fecha no aparecía en pantalla.

Aránguiz se refirió a su estado de salud en el programa Zona de estrellas, donde mencionó qur todo ocurrió el lunes, cuando estaba preparando los detalles finales para grabar este martes.

“Teníamos las dos coreografías montadísimas, súper bonitas, espero poder mostrarlas más adelante”, mencionó, según confirmó Publimetro.

Sin embargo, hubo un problema a la hora de ensayar un lift, una acrobacia donde el bailarín suele cargar a su compañero. “Darwin (con quien comparte en la pista de baile) me tomó de la costilla, pero todo esto sin querer, porque yo no tengo técnica, y al no ser bailarina, me fracturé una costilla”, explicó.

Así, el personal de salud del canal la atendió y aseguraron que no era nada grave. Sin embargo, horas después comenzó a sentir molestias mientras ensayaba para el café con set en Las Indomables.

Es por eso que decidió acercarse a una clínica, donde dieron cuenta que sufría una fractura de costilla. “Me dieron 15 días de reposo, lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile, porque van súper desfasados. Estaba súper entusiasmada, es algo que me encantaba”, lamentó.

De todas formas, aseguró la también influencer, desde la producción de se contactaron con la participante para darle la oportunidad de poder aparecer en el programa. “Me dijeron: ‘Hace un baile igual, sin lift’. Y yo dije: ‘No, o sea, no voy a bailar si tengo una costilla fracturada’”, sentenció entonces Aránguiz.

Asimismo, cerró apuntando que “ya no tengo 20 años para sobre exigirme sin motivo, así que, lamentablemente, voy a tener que renunciar al baile”.