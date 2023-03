Un momento de confusión tuvo el cantante urbano Marcianeke durante una entrevista con 24 Horas en TVN, donde entregó una curiosa respuesta sobre la banda británica The Beatles, con la cual generó cuestionamientos.

En la instancia de preguntas y respuestas el intérprete de Dímelo Ma, se encontraba hablando de sus inspiraciones y las futuras colaboraciones que le gustaría concretar, con grandes referentes de la música urbana en Latinoamérica.

“Con Ñengo Flow y Bad Bunny, voy para allá, para estar más cerca de ellos”, comentó. Posteriormente, fue consultado por sus gustos musicales, donde el periodista le pregunto si es que le gustaban “Los Beatles”.

Fue entonces que Marcianeke respondió: “Yo feliz si llego a compartir un día con ellos”. Cabe recordar que el grupo británico se formó en 1960 y tras una década juntos se separaron en 1970.

De hecho, sólo 2 de sus miembros continúan con vida a la fecha, Paul McCartney y Ringo Starr, puesto que John Lennon falleció en 1980 y George Harrison en 2001.

Además, el grupo musical tocaba un género pop/rock bastante alejado de la música urbana, que difícilmente podría congeniar con las melodías del artista chileno.

Internautas no quedaron ajenos a la situación y algunos incluso se preguntaron si es que Marcianeke había estaba bromeando con esa respuesta o si realmente no conocía a la banda.

#Musica ..o estaba haciendo una broma ,o marcianeke no sabía nada de The Beatles 🤦🤦🤦🤦🤦..Está generación actual cree que la vida comenzó con ellos….Dice yo feliz me gustaría compartir un día con ellos 🤦🤦🤦🤦🤦 pic.twitter.com/LtFQ8Wdlf1

