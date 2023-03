La animadora habría recibido una propuesta del canal nacional, la cual declinó porque no le acomodaba el horario, pues era muy temprano.

La exanimadora de La Red, Julia Vial, reveló en un adelanto de lo que será el capítulo de este sábado de La divina comida la razón por la que rechazó conducir el matinal de TVN, Buenos días a todos, en pleno apogeo donde Felipe Camiroaga era uno de sus rostros más potentes.

Es el locutor radial Leo Caprile quien le pregunta directamente a la conductora de televisión: “¿Es verdad que a ti te ofrecieron irte al Buenos días a todos en su mejor momento y dijiste que no?”.

A esto, Vial confirmó que efectivamente recibió la oferta del canal nacional, la cual llegó justo en la época en que Camiroaga conducía el programa. “Estaba Felipe (Camiroaga), con, no sé si la Tonka o la Carola de Moras, no me acuerdo bien”, contextualizó.

Sobre la razón por la que se negó, dio una insólita declaración: “Porque me gustaba carretear, y eso era llegar a las 7 de la mañana, yo dije no, gracias, buena onda, pero es muy temprano para mí”.

Tiempo después, el programa en el que trabajaba en Canal 13 junto a Julio Videla, Con Ustedes, finalizó. “5 meses, y se acaba ese programa. Éramos como los sepultureros, donde nos mandaban íbamos matando programas”, afirmó la animadora.

Cabe recordar que actualmente Julia Vial se encuentra fuera de la televisión luego de los conflictos económicos del canal privado.