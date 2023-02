La modelo fitness Nicole ‘Luli’ Moreno reveló en el programa Juego Textual que la pelea con Eugenia Lemos en la televisión argentina fue totalmente orquestada.

La empresaria fue la invitada de este martes del programa de conversación donde fue consultada sobre si en su pasado farandulero alguna vez participó en un tongo. Ante la pregunta, Moreno admitió que todo fue un montaje de la producción del programa.

“Eso no me pasó en Chile, me pasó en Argentina. Fui una de las primeras chilenas en salir… bueno, a mí me llamó la producción de Tinelli”, comenzó a relatar.

En ese momento fue interrumpida por Chiqui Aguayo, quien le consultó: “¿Eso fue cuando ‘andá a comerte los postres’?”, ante lo que una dubitativa Nicole admitió: “Claro, pero fui antes. Ellos allá todos saben que es show, allá se arma todo”, confesó.

Hace tres años la otra involucrada, Eugenia Lemos, confesó lo mismo en el programa Sigamos de largo, sin embargo, en esa ocasión afirmó que todo fue orquestado por ella para acaparar la atención en el programa.

“La primera semana yo no aparecí en nada, casi en nada. El primer día fue ‘¡oh, qué guapa!’. Por la belleza y demás. Y después fue como que ‘¡no!’, y ahí yo dije ‘¡chao! Tengo que aparecer’”, reveló.

A lo que añadió: “Obviamente, cuando vino Luli yo dije ‘es extranjera, ¡chao!’. Llegó Luli y yo fui la primera, la ataqué y empezamos a discutir”, contó.

No obstante, Nicole Moreno aseguró que aunque el conflicto y el encuentro fue orquestado, la pelea con Eugenia Lemos se dio de manera espontánea: “Yo le dije al productor: ‘Ok, voy, pero voy a hacer lo que fluya, a mí no me vengan a decir lo que tengo que hacer’. Sí, después llegó equis persona, se colgó, como siempre lo ha hecho, de mí y ella hizo lo que quiso“, confesó.