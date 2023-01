Olivia Hussey y Leonard Whiting, los protagonistas de la versión cinematográfica de “Romeo y Julieta” (1968) de Franco Zeffirelli, anunciaron una demanda contra Paramount por explotación sexual infantil.

Los actores, que al momento del rodaje eran adolescentes, elevaron una denuncia al Tribunal Superior de Santa Mónica el viernes pasado, acusando al estudio cinematográfico de explotarlos sexualmente y distribuir imágenes de desnudos siendo adolescentes.

En la época del estreno, tal como recuerda la revista cinematográfica Variety, donde hoy se detalló la demanda, la película causó controversia por algunas de sus escenas, donde aparecían los senos desnudos de Hussey y las nalgas de Whiting.

En el texto, la dupla asegura que Zeffirelli (fallecido en 2019) les garantizó que no habría desnudos en la película, y que usarían ropa interior de color carne en la polémica escena del dormitorio. Esto, al final, no fue así.

De acuerdo a ambos, en los últimos días del rodaje el director les habría pedido personalmente que actuaran desnudos con maquillaje corporal, “o la película fracasaría”.

Tras su debut en cartelera, la película se convirtió en un éxito de taquilla y fue nominada a cuatro Premios Óscar.

Hoy en día Hussey y Whiting sobrepasan los 70 años. En el rodaje de “Romeo y Julieta”, sin embargo, tenían 15 y 16 respectivamente.

Según la demanda, Zeffirelli les señaló el lugar del estudio donde pondría la cámara, y les aseguró que no se registraría ningún desnudo. Por lo mismo, el texto alega que el cineasta de “Jesús de Nazareth” apeló al engaño, y que los adolescentes sí fueron filmados sin su conocimiento.

“Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes”, señaló Tony Marinozzi, representante de Whiting y Hussey.

“Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, pensaron que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, sinceramente, a los 16, ¿qué podían que hacer? No había opciones. No hubo #MeToo”, añadió.

Según la denuncia, Hussey y Whiting perdieron trabajos y sufrieron angustia mental y emocional en estos 55 años. De acuerdo a Variety, ahora los exprotagonistas de “Romeo y Julieta” buscan una indemnización por más de $500 millones de dólares.

“Las imágenes de desnudos de menores son ilegales y no deben exhibirse”, detalló el abogado del binomio, Solomon Gresen. “Ellos eran niños pequeños e ingenuos en los años 60, y no entendían lo que estaba a punto de golpearles. De repente, se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron y, además, fueron vulnerados de una manera en que no sabían cómo manejarlo”, dijo.

La demanda se basa, en parte, en una ley del estado de California que suspendió temporalmente las limitaciones para denuncias de abuso sexual infantil. Esto, luego que los tribunales vieran una alta afluencia de denuncias contra asociaciones de Boy Scouts y la Iglesia Católica, entre otros, en los días previos a la fecha límite del 31 de diciembre.

Paramount, por su parte, no se ha referido a la demanda.