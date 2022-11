En conversación con Revista Sábado, la periodista recordó cómo se gestó su llegada a la señal de Luksic, indicando que la idea era animar un programa de actualidad “y no un matinal”.

“Una tarde de junio me llama Mariano Gallardo, a quien no conocía, y me dice que me quiere invitar a este proyecto”, comenzó señalando.

“Le dije textual: ‘Mariano, me estás pidiendo que deje a mi marido de diez años por el amante’. Y es que no es menor, porque yo había tenido una trayectoria muy estable con Iberoamericana Radio Chile”, agregó.

La comunicadora mencionó que estaba al tanto de los riesgos que significaba este cambio en su vida laboral.

“Sabía que la televisión te podía traicionar, te pueden ofrecer el oro y el moro, y a la vuelta de la esquina te dicen ‘hasta aquí llegamos’”, expresó. “Mariano y el canal me dijeron que este era un programa de actualidad —porque yo no me habría ido a un matinal—, este era el mantra que repetimos desde el día uno”, remarcó.

Por su parte, sobre su despido de la estación televisiva, Schindler se mostró sorprendida.

“La gerencia de estudios con la que tenía constantes reuniones me mostraba sondeos y focus group respecto de mí. ¿Qué mostraban esos focus group? Que yo era la periodista más creíble e informada de los matinales, por lejos”, contó.

“Al final se agregaron atributos de objetiva y experta. Entonces, si los estudios encargados por el canal mostraban que la valoración que hacía la audiencia era de una periodista súper creíble, informada, objetiva y experta; o sea, mal podría creer que había razones para sacarme”, puntualizó.

“Di lo mejor de mí. Lo que significa que me estrujé, saqué todo lo que tenía en mí. Si no fue suficiente, perfecto, pero la persona que estuvo en pantalla se sacó la cresta y eso yo creo que lo reconoce el equipo”, concluyó.

Recordemos que tras su desvinculación de Canal 13, Schindler conversó con BioBioChile, instancia en la que reconoció que su salida la tomó por sorpresa.

“Nunca es grato que te despidan. Nunca. Te mentiría si te dijera que estoy saltando en una pata. Creo que pasan varias cosas. Siempre entendí que desde el momento en que ellos decidieron cambiar a las conductoras por una pareja de conductores, evidentemente se venía un nuevo proceso, lo entendí y lo asumí”, indicó en aquella oportunidad.

“Pero también estaban los estudios de opinión encargados por el canal, en los que yo estaba muy bien valorada en los atributos que para mí, y para cualquier periodista, son importantes: objetividad, credibilidad, información”, añadió.

“Me parecía que yo era un activo para el canal por lo tanto quizás pequé de ingenua en creer e imaginar, pero porque también se me dijo que no me iban a despedir, en que yo podía quedarme ya fuera como panelista o en alguna otra área del canal”, enfatizó.