Durante la noche del miércoles, el periodista José Antonio Neme fue el nuevo invitado al programa Pero Con Respeto, donde conversó con Julio César Rodríguez respecto a la polémica que protagonizó con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en 2021.

Todo ocurrió en medio de la conversación cuando el locutor de Podría Ser Peor de La Radio le preguntó si, a raíz de la extensa jornada matinal, se arrepentía de algunas declaraciones o si sentía que en algún momento se haya “pasado de la línea”.

“Yo creo que con el episodio de Irací Hassler. Fui un maleducado”, reconoció de inmediato, para entonces recordar el momento a grandes rasgos.

“Estábamos haciendo una broma respecto del metro, porque la alcaldesa tenía reparos respecto a que se ampliara a Parque Forestal”, explicó, apuntando a que todo “fue un tandeo que tuvimos con la Diana (Bolocco), pero que entró en la falta de respeto”.

“No tengo ningún problema en decirlo. A veces cuesta darse cuenta. Creo que no lo haría otra vez”, añadió entonces.

Asimismo, el periodista de Mega reconoció que “Hace poco (la autoridad) fue al programa y todo bien”. Por otro lado, Neme justificó además que este tipo de problemas ocurren por estar por tantas horas en vivo.

“Uno se olvida muchas veces que está en la tele. Crees que estás en el living de la casa, pero no estás ahí”, reflexionó, apuntando a que debido a “tanta presión entre la dirección, la luz, los invitados, puede que se te vaya algo”.

“Ese fue un episodio del que me arrepiento y no lo repetiría”, mencionó entonces. De todas formas, respecto a sus propias declaraciones y opiniones vertidas en el matinal Mucho Gusto, Neme aseguró que “tiendo ser muy juicioso cuando abro la boca y si les molesta, no me interesa”.

La polémica entre José Antonio Neme e Irací Hassler

El hecho al que se refirió el periodista data de noviembre de 2021. Entonces, Neme se había referido a la jefa comunal como ‘Mamita’, a raíz de un reclamo de la ingeniera por la construcción de la Línea 7 del Metro por su comuna.

“Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo digo ‘bueno ok’. ¡Estación Huilo-Huilo!. Yo le digo a la alcaldesa que si la Línea 7 va a parar en Huilo-Huilo, estoy de acuerdo con ella”, mencionó entonces.

Sin embargo, semanas después, la alcaldesa llegó hasta el estudio, donde recordó aquel momento apenas saludó al conductor del espacio.

“Yo creo que es importante, José Antonio, decirte que el movimiento feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones, y con ello merecemos respeto, y yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puede llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es mi cargo”, sostuvo la autoridad.