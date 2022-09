La actriz y humorista argentina comentó su experiencia tratando de ser madre en el programa La Divina Comida. "La verdad es que no viví esa pérdida como muchas mujeres", admitió.

La actriz y comediante Yamila Reyna confesó en La Divina Comida que sufrió la pérdida de un embarazo hace un par de años atrás, pese a sus planes de tener una familia.

Reyna compartía con Pamela Díaz, Eva Gómez y Carmen Gloria Bresky cuando esta última habló de su vida como abuela y cómo su hijo es padre. En eso, la argentina quiso hablar de su experiencia.

“Yo soñé con tener un hijo, yo decía: ‘a los 28 voy a estar casada y con dos hijos’, pero nunca fue así”, comenzó diciendo, apuntando además que planeó tener un hijo.

“La única vez en mi vida que quedé embarazada, lo perdí”, agregó. Tras ser consultada por las otras comensales, Reyna apunto a que todo ocurrió “hace un par de años atrás, pero no fue tanto”.

En eso, Yamila Reyna admitió que “la verdad es que la pérdida no la viví como muchas mujeres, que quedan traumadas”. “Para mí fue una pérdida y estuve de duelo un tiempo, lo justo y necesario”, recordó.

En eso, la actriz dio una leve reflexión al respecto, apuntando que la idea de ser madre “era el sueño de mis viejos”.

“De hecho, cuando mi papá falleció, me di cuenta de que toda la vida había planeado tener hijos porque era el sueño de ellos, no el mío”, cerró.

Carmen Gloria Bresky y su faceta de abuela

Poco antes, la actriz chilena se encontraba hablando de su vida de abuela durante la pandemia, describiendo cómo se enteró de que su hijo de 25 años sería padre.

“Estábamos todos preparando almuerzo, y de repente baja el volumen y dice: ‘familia, voy a ser papá’ (…) Yo me quedé callada, al tiro lo abracé, lo abracé para que supiera que yo estaba ahí, pero en realidad mi reacción era que no entendía que me pasaba”, recordó.

Esto debido a que, al estar en medio de la crisis sanitaria, sentía la responsabilidad de apoyar al futuro papá, a la vez que debía cuidar al resto de sus hijos que siguen en la escuela.

“Yo fui mamá joven, a los 17 yo me embaracé del Dante, yo estaba en cuarto medio y me gradué con el Dante en brazos. Entré a estudiar teatro con guagua, y ahora mi hijo es papá, es un excelente papá y hace su carrera. Hice bien mi pega y estoy orgullosa de mí”, cerró.