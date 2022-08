Esta semana, las pantallas de Mega estrenaron la teleserie nocturna Hijos del Desierto. Sin embargo, más allá de las historias que se retrataron, a muchos les llamó la atención el recambio de los protagonistas.

Y es que, pese a contar con actores y actrices consagrados como Francisco Melo, Ingrid Cruz, Marcelo Alonso, Paola Volpato y más, la mayoría de los rostros de la ficción son intérpretes que se encuentran con su primera vez en las teleseries.

Así, entre la nueva generación se encuentran nuevos rostros conocidos en series y tablas nacionales, pero alejados del formato televisivo.

Específicamente, María José Weigel y Gastón Salgado, quienes protagonizan la historia junto a Jorge Arecheta (Yo Soy Lorenzo), debutaron esta semana en este tipo de programas.

“Con la María José y el Michael (Silva) compartimos esta primera vez. Pero nada, nos apoyamos entre todos”, comenta Salgado a BioBioChile. Respecto a la experiencia, asegura que “siempre ha habido mucha complicidad y sobre todo, hemos sido generosos entre nosotros”.

“Estoy seguro de que los tres al inicio estábamos un poquitito más tiesos, pero ahora nos soltamos y estamos cada vez mejor”, añade, destacando que “también la Ingrid (Cruz) nos ha ayudado mucho a entender este lenguaje, lo que es necesario para grabar”.

Quien también considera a Cruz una maestra en esta área es Weigel. “Ella y Claudio Arredondo, que interpreta a mi papá, me han dado varios tips muy bonitos,, como consejos de las miradas a la cámara porque el lenguaje de teleserie es muy distinto a las tablas y a las experiencias anteriores que he tenido”, menciona.

“Lo he pasado muy bien en el set, no he sentido esa lejanía por ser nueva. Me han recibido todos muy bien, de manera muy acogedora. Debo admitir que tenía mucho nervio al principio, no sabía si estaría a la altura o cómo me recibirían, pero hoy me siento más empapada de mi personaje y más segura de mi trabajo”, comentó.

La formación de las nuevas generaciones de actores en Hijos del Desierto

Respecto a los nuevos rostros del área dramática en Mega, en conversación con BioBioChile, Cruz se muestra positiva con los debutantes. “Es importante para una, que es una actriz más vieja, que se le den las posibilidades a las nuevas generaciones”, comenta a este medio.

“Aquí están entrando ocho actores nuevos. Son grandes actores. Y para que eso ocurra, uno también tiene que dar el paso al costado”, destaca, asegurando que “no puedes reclamar si no creas los espacios”.

“Además”, añade, “yo quedé al medio: tengo una edad que no da ni para ser papás de ellos, ni ellos. Entonces, fui la monja (risas)”.

Sobre esta nueva fase en su carrera, donde muchos la muestran como mentora de los intérpretes, Cruz destaca que “he tenido suerte”.

“Es que es tan bonito. He compartido con mucha gente joven que llega y claro, cuando uno estudia teatro no te enseñan televisión. Entonces, cuando llegó la Mariana Di Girolamo, Schuster, la Victoria De Gregorio en Demente, te toca no más”, explica.

“¿Qué vas a hacer? ¿Hacerte el loco? No po, entonces hay que guiarlos sobre la forma correcta de pararse, los tiempos, que son distintos, y así, uno va creando un compañerismo dinámico. E igual es muy entretenido”, cierra.