El actor nacional, Daniel Muñoz, se refirió por primera vez a la recreación que hizo el Partido de la Gente durante su espacio en la franja por el rechazo de una recordada escena de Los 80, serie protagonizada por su personaje, Juan Herrera.

Fue en conversación con Página 7, que el artista nacional entregó sus impresiones sobre la escena en cuestión, en la ocasión el también folclorista afirmó que ese “bando” se metió “un autogol” y que incluso le habrían “hecho un favor” a la opción apruebo.

Durante un evento, el artista fue consultado por el mencionado medio, a los que dijo: “A mí personalmente no me gustó. Un profesor mío decía que la imitación es válida siempre y cuando vaya acompañada de un asesinato: cuando el original pasa a segundo plano y el nuevo trabajo es protagonista. En este caso, creo que no pasó“, afirmó.

Sumado a esto, dijo que lo necesario para destronar el legado de la serie sería “matar a Juan Herrera”, lo que “es una pelea difícil de dar”.

Las declaraciones de Daniel Muñoz no se detuvieron ahí, ya que también afirmó que “el enemigo” le habría hecho un favor a la opción que él representa y que quizás les hace falta “recursos”.

“Uno se siente honrado de que el ‘enemigo’ utilice el aporte de uno para beneficio propio, de alguna manera a uno le hace más un favor. Creo que para ellos fue un autogol, definitivamente. Es un favor porque está prestando recursos para el otro bando. Parece que ellos no los tienen“, cerró.