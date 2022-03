Este lunes debutó la tercera temporada del programa Aquí somos todos con Priscilla Vargas a la cabeza, periodista que hace pocos días dejó Mega para unirse a esta nueva aventura televisiva en Canal 13.

En este primer capítulo se conversó sobre el “bullying” escolar, fenómeno que ha presentado un aumento en sus denuncias. Por esta razón, se mostraron dos historias de mujeres que resultaron afectadas hasta el día hoy por lo que sufrieron en su etapa escolar. Además, se presentó el testimonio de Américo, quien por vía zoom, relató el “bullying” que sufrió su pequeña hija, el cual él denunció.

Luego de este ansiado debut en la señal de Luksic, Vargas se tomó unos minutos para conversar con BioBioChile, instancia en la que no sólo habló sobre sus sensaciones tras este primer capítulo sino que también explicó qué fue lo que la impulsó a cambiar de estación televisiva para unirse a este proyecto.

-¿Cuál crees que será tu principal desafío en el programa?

Que la gente se de cuenta que aunque es un programa que dura una hora y media, es un equipo que está trabajando permanentemente. Nosotros necesitamos estar en conexión con los casos, con la gente, empatizar con lo que estamos presentando porque es más que informar.

Yo siento que nosotros tenemos que lograr de alguna manera llegar a sensibilizar y que se conecten también con nosotros, que hagamos el programa en conjunto. Quizás ese es el principal desafío: que las personas se den cuenta que este es un programa real, hecho por personas que están involucradas y que están sumamente comprometidas con cada uno de los casos que se presentan.

-¿Cómo viviste esta primera jornada en Aquí somos todos?

La viví intensamente, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, no solamente preparando el programa con la reunión de pauta sino que además pendiente de las promociones que hicimos en el matinal y también la aparición en Teletrece Tarde. Todo eso suma, era súper necesario, así que mi única preocupación era llegar 100% con la información que necesitaba para este primer programa que de verdad me dejó muy contenta.

Llegada a Canal 13

-¿Qué te impulsó a unirte al Aquí somos todos?

Me motivó la inquietud que tenía desde hace un tiempo de trabajar en nuevos formatos televisivos. Llevaba 20 años trabajando en prensa y creo que era el momento de hacer otra cosa, y se presentó este programa en el que sabía que había un equipo increíble, sabía que habían profesionales increíbles a los que yo admiro profundamente porque han hecho cosas muy importantes en televisión, como Rodrigo Bustos y Nicolás Quesille.

De verdad creo que estaba todo dado para que en este minuto yo tomara esa decisión, difícil, de salir de prensa, de mi zona de confort, para comenzar un nuevo desafío en el cual yo también sentía que tenía todas las herramientas necesarias para poder desempeñarme en un programa de este tipo, así que espero hacerlo bien.

-¿Es muy diferente hacer este tipo de programa en comparación a prensa?

Si, es muy diferente porque prensa pasa de una noticia a otra, aprovechando de contar todo lo que está pasando en Chile, en deportes, en muchas áreas en el mundo, y siento que aquí nos concentramos una hora y media con un objetivo claro. Tratamos de ir de alguna manera viendo distintos puntos de vista y entregando diferentes herramientas para solucionar una problemática social de la cual tenemos que hacernos parte.

Este programa me permite a mi involucrarme emocionalmente y como persona para también empatizar con los casos que se están presentando, algo que es muy difícil lograr en prensa. Sí se hace muchas veces pero no siempre, y creo que este programa de una hora y media me permite estar 100% conectada con lo que nosotros estamos comunicando.

-¿Hubo muchos nervios en la previa del programa?

Yo creo que todo el equipo estaba nervioso pero si me preguntan a mí, más que nervio yo sentía ansiedad, quería partir pronto porque ya habíamos preparado muy contra el tiempo el debut de este programa y quería que rápidamente saliera a la luz.

También quería ver cuáles iban a ser mis tiempos de trabajo, mis formas de trabajo entonces lo único que quería era partir, y estaba muy contenta por hacerlo. Quedé con la sensación de haber cumplido con el objetivo en este primer programa, que era muy importante.

-Hoy abordaron un caso muy visto en prensa, el de Katy Winter, pero como un ejemplo para aconsejar a los padres, ¿cómo ves este lado del periodismo de servicio?

Hoy partimos con un caso que es muy potente, fue muy mediático. Yo creo que fue un caso que de alguna manera nos hizo sensibilizarnos frente a un tema que a veces lo invisivilizamos, en la casa, en el curso o en el mismo colegio, ya sea por vergüenza, porque no le tomamos el peso necesario o porque el colegio no quiere dar a conocer lo que ocurre por mantener su imagen. Yo creo que tenemos que dejar de lado todo eso porque así como ocurrió en el caso de Katy Winter, puede llegar a un resultado dramático e irreversible.

Por eso lo quisimos presentar, porque el bullying o acoso escolar puede ser tan grave que incluso es capaz de terminar con la vida de una persona, entonces es momento de actuar, y si nosotros podemos aconsejar a los padres para poder detectar cuando un niño está siendo víctima de bullying, o cuando mi hijo está haciendo bullying en el colegio, claramente esto se puede prevenir, y desde ahí nosotros queremos aportar, siempre con los ejemplos que finalmente son tan valiosos por parte de las personas que nos entregan su testimonio.