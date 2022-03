Este fin de semana el elenco de Verdades Ocultas dijo adiós para siempre a la teleserie que se estrenó en julio de 2017 y lleva casi cinco años al aire. Sin embargo, para Carmen Zabala la despedida no solo marcó el fin de la historia.

“Es obvio que tras cinco años hay un antes y un después de mi persona como actriz”, comenta Zabala a BiobioChile. “La oportunidad de estar en una teleserie tan larga me permitió mirar todo con otro tipo de ojos en cuanto al trabajo y al trabajo en equipo”, añade.

Zabala, al igual que Camila Hirane y Matías Oviedo, son los únicos actores que perduran en la ficción desde la primera temporada y es que, además de ser los protagonistas en una historia llena de secretos familiares, años después debieron adoptar nuevos papeles.

Fue así que cada uno, al igual que Cristián Arriagada y Javiera Díaz de Valdés, interpretó a los hijos de sus personajes, continuando en la ficción tras un salto de 25 años.

Eso causó, además de la complejidad de alejarse de sus antiguos papeles, una unión más fuerte en el set. “De todas formas se armó una especie de familia en el equipo”, puntualiza.

“Creo que lo que más extrañaré será esa rutina a la que una se acopló: ver a las mismas personas siempre, tener esa confianza de llegar en la mañana con la Nico, la Simona, la parte de peluquería y maquillaje que te reciben en todos tus estados de ánimo”, reflexiona.

De todas formas, Zabala tiene esperanzas de que aquella conexión personal prospere. “Estoy segura de que lo que vivimos fue algo que pasa pocas veces en la vida, así que no tengo dudas de que esas relaciones seguirán existiendo”.

Sobre esas mismas relaciones, la intérprete de Olivia Tapia asegura que es imposible no haber profundizado lazos con sus compañeros en el set.”Nos vemos mucho y hablamos mucho. Por ejemplo la Katty (Kowaleczko) no duró todas las temporadas pero desde que se fue sigo hablando mucho con ella. La Viviana Rodríguez se me hizo una gran gran amiga, la Cami Hirane también”, menciona.

De todas formas la lista de sus grandes amistades continúa, sumando a Oviedo y a Felipe Arratia, para luego resumir que “en verdad todos para mí son importantes. Me da una melancolía saber que esto se acabó, porque ya no los veré todos los días, pero de todas maneras las relaciones van a seguir”, cierra.

Se espera que la teleserie finalice en julio de este año y se espera que alcance los 1.100 episodios.