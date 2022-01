A partir de este lunes, Canal 13 traerá de regreso Cerro Alegre, una de sus teleseries mas recordadas. El programa además de traer recuerdos sobre su emisión en 1999, trae de regreso rostros que llevan años lejos de la televisión.

Entre ellos está María Izquierdo, quien quedó inmortalizada como la villana Raquel Thompson. En la serie, Izquierdo era matriarca de la familia viñamarina sobre la que gira gran parte de la historia.

A más de 10 años desde que dejó la pantalla chica, la intérprete asegura que aunque sigue “totalmente desvinculada de la televisión”, está al tanto de lo que ocurre en el país. “Y a veces me suena un poco marciana la programación de la televisión”, acusa.

De todas formas, cree que hay un toque de nostalgia con el reestreno de este tipo de teleseries, como ya se ha hecho con Machos y Brujas. “Hay mucha gente que ve las teleseries del pasado y las recuerda con cariño”, afirma.

Sus recuerdos de la serie

Sobre el regreso de Cerro Alegre, la actriz afirma que tiene “muy buenos recuerdos de Cerro Alegre, porque grabábamos en Valparaíso, que es un lugar maravilloso, y por todos los compañeros y compañeras con los que trabajé”, comenta la actriz.

Respecto a las personas con las que compartió en el set, puntualizó que “no los he visto nuevamente”. Esto debido a que “por lo general, no se vuelve a ver a la gente a menos que uno trabaje con ellos, y yo no he vuelto a trabajar en la televisión”.

También destaca el humor del programa. “Era bastante interesante y había gente que hacía cosas muy bonitas, había presentación de actores y actrices. Asimismo, creo que había una estética muy bonita y una intención en relación a la vida del puerto, no sé si tan genuina, porque era en el contexto del género teleserie, pero sí había un olor a puerto”, apunta.

“Me permitió echar mucha rabia”

Sobre su malvado papel, Izquierdo asegura que es el público siempre quien tiene que evaluarlo.

“El personaje de Raquel Thompson fue muy catártico y entretenido de interpretar, porque me permitió echar afuera mucha rabia, mucha ira”, comentó.

A su vez, asegura, “me permitió recurrir a todo un abanico de palabras y gestos que yo había observado en mi vida, en un mundo pseudoaristocrático que conservaba ciertos hábitos en el lenguaje y en el trato hacia las personas, y me pude inspirar y volcar toda esa observación en este personaje”.

“Me permitía entrar en la oscuridad, la maldad, la mentira, la rabia, la codicia, la ambición y el miedo, que son emociones sumamente atractivas para ser interpretadas y danzar ahí con el cuerpo y la voz”, aseguró.



Cerro Alegre se emite de Lunes a Viernes después de la teleserie Adrenalina en Canal 13.